«Дорого-дешево» от Загитовой, кухня от хоккеиста Миронова и игра Серены Уильямс против себя самой

Instagram-обзор звезд российского и мирового спорта

Фото: скриншот видео

Минувшая спортивная неделя снова прошла под знаком тотальной самоизоляции — в таком режиме спортсмены будут жить как минимум до конца весны. Коронавирус официально отменил или перенес практически все спортивные мероприятия, отправив представителей индустрии в режим домашних тренировок. О том, как Алина Загитова развлекается на карантине, хоккеист Миронов учит всех готовить, а Вадим Евсеев продолжает свой «алфавит», — в традиционном обзоре спортивных instagram-аккаунтов от «Реального времени».

Загитова поиграла в игру «дорого-дешево»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, как мы уже рассказывали, на время карантина приехала к своим родителям в Казань. Фигуристка вернулась в Татарстан со своей бабушкой и собакой Масару. Весной Алина должна была выступить в Казани в ледовом шоу «Чемпионы на льду», но мероприятие перенесли на осень из-за коронавируса.

Но Загитовой совсем не скучно на карантине. Помимо активных домашних тренировок и учебы, спортсменка успевает уделять время развлечениям. На неделе Алина выложила в своем instagram-аккаунте видео с игрой «дорого-дешево». Суть простая: нужно угадать более дорогие вещи из одинаковых пар предметов. В итоге из восьми попыток Загитова угадала четыре:

Также фигуристка показала, как проходит самоизоляция для Масару:



В «Динамо-Казань» теперь «Сэм в квадрате»



С распространением активности профессиональных спортсменов в социальных сетях клубам порой только остается подтверждать уже опубликованную ими информацию. Так два года назад француз Эрвин Нгапет объявил о своем переходе в «Зенит-Казань», а в начале этой весны раньше официальной информации сообщил о продлении контракта.

Пару дней назад взорвалась «трансферная бомба» в женском волейболе. 25-летняя мексиканка Саманта Брисио, одна из лучших волейболисток мира, объявила о переходе в «Динамо-Казань». Здесь она будет играть вместе с Самантой Фабрис, которая продлила контракт с динамовками. Девушки уже играли вместе в «Конельяно» и выигрывали чемпионат Италии и Лигу чемпионов. Брисио назвала эту связку двух Самант «Сэмом в квадрате»:

«Я рада объявить, что «Сэм в квадрате» скоро снова будет в действии! В следующем сезоне я решила воспользоваться этой возможностью и играть за «Динамо-Казань». Я так взволнована», — написала Брисио.



На следующий день в «Динамо» подтвердили информацию. Отметим, что такой сильной пары легионеров в казанском женском волейболе не было очень давно.



«Кудрявая кухня» Миронова

Накануне в Континентальной хоккейной лиге официально открылось трансферное окно, и новости из клубов идут одна за другой. В режиме свободного времени игроки пробудут как минимум до начала июля, когда команды, в случае нормализации ситуации с коронавирусом, начнут выходить из отпуска.

Одним из самых активных российских хоккеистов на самоизоляции стал защитник московского «Динамо» Андрей Миронов, который завел свою кулинарную рубрику с креативным названием:

Вот, например, процесс приготовления и рецепт «музыкального супа с копченостями»:



Здесь Андрей готовит стейк не на решетке, а прямо на углях:



Особенно запали в душу хоккеисту макароны по-татарски:



Евсеев продолжает свой «алфавит»

Про аккаунт Вадима Евсеева мы рассказываем регулярно — это главное футбольное открытие соцсетей на карантине. Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов в интервью «Реальному времени» выразил надежду, что когда самоизоляция закончится, Евсеев не остановится и продолжит регулярно радовать обновлениями:

— Вадим Валентинович всегда отличался собственным подходом, но во время сезона у него нет времени на соцсети, на Instagram. А на самоизоляции у него полно времени не только смотреть футбол, но и уделять внимание своему аккаунту.

Надеюсь, что когда закончится карантин и активная футбольная жизнь возобновится, то Евсеев продолжит регулярно публиковать посты, потому что это очень интересно. Вадим Валентинович там показывает другую свою сторону, о которой многие не знают, и эта сторона очень классная.

В своей рубрике «Алфавит» тренер уфимцев тем временем добрался уже до буквы «Р»:

— Буква «Р» — рекорд. Думал, как и когда рассказать о золотых матчах, я единственный игрок в чемпионатах России, кто выиграл 2 из 2: со «Спартаком» у «Алании» и с «Локомотивом» у ЦСКА (Яновский — единственный игрок, кто оба раза в них проиграл). И вспомнил, что ведь у меня есть еще победа за сборную России в стыках с Уэльсом. А уже как тренер я выиграл 2 переходных матча. С «Амкаром» у «Тамбова» и с «Уфой» у «Томи». 5 побед в 5 футбольных плей-офф! Удивительный рекорд. До «алфавита» даже не думал о нем.



Что это: удача, сопутствующие обстоятельства, воля? Даже не могу описать словами. Надеюсь, что и дальше так будет. Про золотые матчи и игры с Уэльсом уже все рассказано. А вот история стыков с «Тамбовом» малоизвестна. Есть поговорка: для победы все средства хороши. Не считаю так, и не всегда это приводит к победе.

Приехали в Тамбов. Конец мая, жара. А игра предстоит в закрытом манеже. Провели предматчевую тренировку: условия идеальные, кондиционер работает, вытяжка.

Приезжаем на матч — все выключено. Духота страшная. С игроков пот ручьем, с тренеров, со зрителей. Меня тогда приехала поддержать Таня! После игры наш исполнительный директор Денис Маслов рассказывает, что на его вопрос на предматчевом совещании о температуре воздуха в манеже человек из «Тамбова» ответил: тренер Талалаев запретил включать кондиционер и вытяжку во время игры, ему нужна духота. Если ему была нужна духота, нам была нужна победа. Выиграли 1:0 и 3:0 по сумме двух встреч.

Все хорошо у тренера и с самоиронией. На днях Евсеев показал, в какой компании проходит его самоизоляция:

Серена в белом против Серены в красном



23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, четырехкратная олимпийская чемпионка и бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс на карантине не скучает и даже продолжает играть в теннис, но … сама с собой. На днях она выложила в своем аккаунте видео импровизированного матча, в котором исполнила обе роли — себя и своей соперницы:

На видео Серена в белом платье играет против Серены в красном на просторной лужайке. Игра заканчивается победой Уильямс в красном, которая после этого ложится на шезлонг и говорит: «А ты серьезная соперница». «Да и ты весьма неплоха», — отвечает Серена в белом.



Отметим, что теннисные туры у мужчин и женщин официально приостановлены до 3 августа. Однако с 1 мая в 14 странах мира разрешили проводить некоторые турниры без зрителей, пусть и с весьма скромными составами участников. Первый подобный «оупен» проведут в Германии уже на днях.



Мультиспортивный карантин Леона

Предстоящий волейбольный сезон в Европе будет очень непростым. Так, многие итальянские клубы уже объявили о том, что сокращают зарплаты и предупредили об этом своих игроков. Леал может вернуться в Бразилию, в поисках клуба Мэттью Андерсон, а итальянский диагональный Иван Зайцев уже ведет переговоры с кемеровским «Кузбассом» и спустя четыре года может вернуться в Россию.

Может сказаться «коронавирусный» кризис и на «Перудже» Вильфредо Леона. Совсем недавно клуб и игрок объявили о новом двухлетнем контракте, но, как ситуация будет складываться дальше, сейчас никто не знает. Но Леон не унывает и на карантине проводит по-настоящему мультиспортивные тренировки. На теннисном корте футбольным движением ноги он поднимает мяч в воздух и по-волейбольному пасует в баскетбольное кольцо.