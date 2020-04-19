Алфавит Евсеева, тренировки Ковальчуков и семья Роналду

Instagram-обзор звезд российского и мирового спорта

Минувшая спортивная неделя снова прошла под знаком тотальной самоизоляции, и в таком режиме спортсмены будут жить как минимум до конца весны. Коронавирус официально отменил или перенес практически все спортивные мероприятия весны, отправив представителей индустрии в режим домашних тренировок. О том, как Алина Загитова стала лицом обложки глянцевого журнала, Вадим Евсеев набрал приличный ход в соцсетях, а Криштиану Роналду дал наглядный совет, как лучше всего начинать свой день, — в традиционном обзоре спортивных Instagram-аккаунтов от «Реального времени».

Глянцевая Загитова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, как мы уже рассказывали, на время карантина приехала к своим родителям в Казань. Фигуристка вернулась в Татарстан со своей бабушкой и собакой Масару. 31 марта Алина должна была выступить в Казани в ледовом шоу «Чемпионы на льду», но мероприятие перенесли на осень из-за коронавируса.



Но Загитовой все равно есть чем похвастать. На неделе в своем аккаунте она рассказала про удачный опыт сотрудничества с журналом «Cosmopolitan»:

— Жалко, что номер выходит в столь непростое для всех время, но получилось очень красиво. Пожалуйста, не забывайте: оставайтесь дома и тренируйтесь, — подписала пост спортсменка.



Красочная фотосессия в журнале сопровождается рассказом Загитовой о жизни после приостановления карьеры:

— Я тренируюсь, как и раньше, ищу себя, пробую новое и разное. Например, у меня, оказывается, неплохо получается рисовать, но это просто хобби. Хочу прыгнуть с парашютом, но говорят, надо набрать вес. Точно буду поступать в институт. Думаю, на спортивный менеджмент. В этом году мне сдавать ЕГЭ, учеба вышла на первое место, сейчас у меня занятия с репетиторами. До этого всегда больше времени уделяла спорту, особенно в период подготовки к Олимпиаде. До паузы в спорте я была полностью абстрагирована: как лошадь с шорами, смотрела только вперед.

Ковальчука тренирует жена

Супруга Ильи Ковальчука Николь активно занимается спортом и мотивирует подписчиков на домашние тренировки своими регулярными постами:

— Я пытаюсь отдыхать, но тренер замучил. Посоветуйте, пожалуйста, что делать, — пошутил в комментариях у супруги сам хоккеист.



Результат таких совместных тренировок впечатляет — на днях Николь похвасталась своим прессом:

Но передохнуть у Ковальчука время все же остается. Пару дней назад он стал гостем ютьюб-канала бывшего вратаря сборной России и нескольких клубов НХЛ Николая Хабибуллина. Оба хоккеиста в 2004 году подписали контракт с казанским «Ак Барсом» во время локаута за океаном и вспомнили те времена:

— Казань — отличный город. До сих пор, когда я в России бываю и приезжаю туда, то понимаю уровень. Народ добрый, любит хоккей. Там ребята в руководстве серьезные. Если руку жмешь — контракт можно не подписывать. На каждый обед там свежие треугольнички из противня доставали. Запах такой, что они потом переваривались часов восемь. Только к третьему периоду в себя приходишь, — рассказал Ковальчук.



Кузнецова модничает на карантине

Победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2004 и «Ролан Гаррос»-2009) российская теннисистка Светлана Кузнецова скучает по временам, когда можно было похвастать нарядами. Однако даже карантин не помеха сделать это.

Спортсменка выложила фото в пиджаке, который, по всей видимости, надет на голое тело:

— Эх… Были времена, когда мы выходили в свет, — подписала пост Кузнецова.



Светлана — бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде. Выиграла 34 турнира WTA в одиночном разряде, трижды становилась победительницей Кубка Федерации в составе сборной России. Однако летом ей исполнится уже 35 лет, так что вынужденная пауза для нее как нельзя некстати. Завершение карьеры близко, и каждый крупный турнир для теннисистки может стать последним. Пока что все теннисные турниры из-за пандемии на паузе до середины июля. Надеемся, шанс похвастать нарядами и отменной спортивной формой у Кузнецовой в этом году еще будет.

Евсеев — новая звезда Instagram

Не устает радовать на самоизоляции главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев. Свой аккаунт он обновляет практически каждый день, и каждая его запись несет определенный смысл. Вадим Валентинович раскрылся совершенно с новой стороны, так как за ним в футболе закрепилась репутация неразговорчивого и грубоватого человека.

На днях Евсеев увидел по «Матч ТВ» архивную трансляцию памятной игры Уэльс — Россия 2003 года и тут же опубликовал пост:

— Я тренер, работаю не первый год. Но только могу догадываться, под каким напряжением был тогда Ярцев. На кону стояла не только путевка на Евро-2004. Вся его карьера была на кону. Выиграл — герой. Проиграл — ...





До сих пор не могу без эмоций видеть фото Полины в больнице. Я был в сборной, тренировался, играл, мог отвлечься от мыслей, а Таня была с дочкой и весь ее мир сжался до размеров палаты. Игру она, разумеется, не смотрела. Тогда это был еще другой мир, с другими возможностями интернета...



Время может убежать вперед, на целые годы. И вдруг случайность отбрасывает тебя назад, в прошлое. Сразу вспомнил стадион, запах травы на поле, крики болельщиков. Свой гол, единственный за сборную, видел много раз. Но все равно подскочил, разве что руки не вскинул. Те эмоции улеглись, но не исчезли. Своих слов после матча не стыжусь. Что было, то было. Я такой, какой есть. И что именно имел в виду, не знаю до сих пор. Это был крик тем обстоятельствам жизни, — написал Вадим Валентинович.

Также в своем аккаунте Евсеев начал вести регулярную рубрику под названием «Алфавит»: одна буква — один пост. Буква «А» у него ассоциируется с «Амкаром», «Б» — с Бышовцем, «В» — с вином. Каждая запись очень трогательна и поучительна:

Клишина вспоминает лето

Но вернемся к нашим спортсменкам-красавицам. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина регулярно входит в топы самых привлекательных представительниц мирового спорта. На карантине Дарья откровенно скучает и регулярно общается со своими поклонниками во время прямых эфиров в Instagram. Не забывает Клишина радовать и яркими фото:

— Вспоминая лето, — подписала снимок спортсменка.



Одна из главных претензий к Клишиной со стороны поклонников ее вида спорта в том, что она давно живет в США, а не в России, от чего якобы не может считать себя полноценной гражданкой нашей страны. В недавней онлайн-трансляции Дарья ответила критикам:

— Зареклась не читать комментарии еще в 2016 году, когда была единственной российской легкоатлеткой, допущенной к Олимпиаде в Рио. Не вижу никакого предательства.

Не хочется даже объяснять свою позицию. Если я выступаю, то выступаю за нашу страну, а не за Америку. Какая разница, где ты работаешь и тренируешься, если медаль все равно российская?

Лучший способ начать день от Роналду

Закончим обзор традиционно на позитивной ноте. Конечно, режим самоизоляции уже порядком надоел всему спортивному миру. Однако позитивные моменты в такой паузе тоже есть и связаны они прежде всего с тем, что большинство спортсменов имеют шанс полноценно побыть с семьей. В обычные апрельские дни это было бы невозможно — постоянные тренировки, игры, разъезды.

Про спортсменов уровня Криштиану Роналду и говорить не приходится. Его «Ювентус» сейчас наверняка уверенно шел бы к очередному чемпионскому титулу в Италии, боролся за титул в Лиге чемпионов, а сам Криш готовился бы и к Евро-2020, который был запланирован на лето. Поэтому каждый свой день португальский футболист призывает всех начинать в семейных объятиях, вот так: