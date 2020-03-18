Ледовое шоу с участием Загитовой в Казани перенесли на осень

Ледовое шоу «Чемпионы на льду» тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Казани перенесено на осень из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба «Татнефть Арены», где 31 марта должно было состояться ледовое представление.

«Уважаемые посетители! Шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» переносится на осень 2020 года. О конкретной дате сообщим дополнительно. Просим донести до зрителей, что все купленные билеты на 31 марта 2020 года будут действительны», — говорится в сообщении пресс-службы.

В концертном агентстве «Арт-Отдел», которое занимается распространением билетов на шоу «Чемпионы на льду» в Казани, в интервью «Реальному времени» сообщили, что конкретная дата переноса на данный момент согласовывается с тренерским штабом Тутберидзе.

Напомним, что в ледовом шоу должны были принять участие олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка Европы Алена Косторная, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева и другие известные фигуристки.

Ранее из-за коронавируса было отменено ледовое представление «Россия, вперед!» в Москве.

Накануне в ряде СМИ появилось сообщение об отказе Загитовой участвовать в шоу-программе «Ледниковый период» на Первом канале.