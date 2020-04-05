Загитова не скучает на карантине в Казани, а Шарапова поделилась номером телефона

Instagram-обзор звезд российского и мирового спорта

Спортивная неделя снова прошла под знаком тотальной самоизоляции — коронавирус официально отменил или перенес практически все спортивные мероприятия весны, прописав представителям индустрии режим домашних тренировок. Алина Загитова перебралась на время карантина в столицу Татарстана, Хабиб не знает, куда ему лететь на бой с Тони Фергюсоном, Новак Джокович стоит на страже от коронавируса, а у Валерия Карпина теперь пять дочерей — об этом в традиционном обзоре спортивных Instagram-аккаунтов от «Реального времени».

Загитова тренируется с мамой и собачкой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на время карантина приехала к своим родителям в Казань. Фигуристка вернулась в Татарстан со своей бабушкой и собакой Масару. В конце марта Загитова была замечена в одном из книжных магазинов Казани.

31 марта Алина должна была выступить в Казани в ледовом шоу «Чемпионы на льду», но мероприятие перенесли на осень из-за коронавируса.



Отец Загитовой, как известно, является главным тренером хоккейного клуба «Ирбис», молодежной команды «Ак Барса», выступающей в МХЛ. На днях Ильназ Загитов в своем Instagram-аккаунте, который он обновляет очень редко, показал тренировку фигуристки с мамой.

— Мама решила вспомнить, как растягивала Алину в детстве, — так подписал Загитов эту фотографию.



А сама Алина опубликовала в своем аккаунте тренировку, в которой приняла активное участие ее собачка.

Хабиб не знает, куда ему лететь

В начале апреля стало известно, что долгожданный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном срывается в пятый раз.

За сутки Хабиб провел сразу три долгих трансляции в своем Instagram, десятки раз задав подписчикам один вопрос: «Куда мне лететь? Вы знаете? Я не знаю, где может состояться бой. Кто знает — напишите мне».

В четверг Нурмагомедов опубликовал в своем аккаунте окончательное подтверждение того, что бой с Фергюсоном в запланированный срок не состоится.

Чуть позже он подробно рассказал о своей версии произошедшего.

Шарапова ждет ваших SMS

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова предложила своим поклонникам присылать ей сообщения на телефонный номер. Она пообещала, что лично ответит на все сообщения.

— Мне хотелось найти возможность поддерживать с вами связь. На прошлой неделе мы классно пообщались в видеоконференции со 150 пользователями. Мы закончили общение, а мне хотелось бы и дальше поддерживать с вами связь. Мы все вместе оказались в этой ситуации, в домашней изоляции. Давайте не скучать.

Я получила новый номер. И я оставляю его для вас. Пишите мне! 310-564-7981. Это чистая правда. Расскажите мне, как у вас дела, задавайте вопросы или просто скажите «привет»!» — написала Шарапова.

Бекхэм снова сменил имидж

Многих на карантине волнует вопрос посещения парикмахера и ухода за своими прическами. В 90-е и в начале 2000-х иконой стиля мирового спорта был английский футболист Дэвид Бекхэм. Свою блистательную карьеру Бэкс завершил в 2013 году, став чемпионом Франции с «ПСЖ». Сейчас ему 44 года, и он наслаждается жизнью в США, не забывая о футболе.

Бекхэм — основатель и совладелец футбольного клуба «Интер Майами». Флоридская команда начала выступления в американской лиге MLS в 2020 году. В первых двух встречах подопечные Диего Алонсо потерпели два поражения, затем чемпионат был прерван из-за пандемии коронавируса.

Ранее «Интер Майами» в знак борьбы с вирусной эпидемией изменил эмблему. На новом логотипе стоявшие в центре цапли были разведены по сторонам, дабы «соблюдать дистанцию».

Ну а на этой неделе сам Бэкс кардинально сменил имидж, побрившись наголо.

— Это просто нужно было сделать. Спокойной ночи, — написал Дэвид под фото, добавив смайлик с ножницами.

У Валерия Карпина родилась пятая дочь

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин — один из самых медийных персонажей российского футбола. Накануне он сообщил, что у них с женой Дарьей родилась дочь.

— Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки. Спасибо, родненькая моя Даша. Люблю тебя, — написал 51-летний тренер.

Таким образом, у Карпина теперь пять дочерей: помимо новорожденной, это Мария и Валерия от первой супруги, Вероника, которая родилась вне брака, и полуторагодовалая Даша от нынешней жены.

Вера Евсеева

Одним из самых активных тренеров РПЛ во время карантина является главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев. Мы уже рассказывали, как Вадим Валентинович призывал в самоизоляции не терять время зря и читать русскую классическую литературу.

На неделе Евсеев показал, в каком виде выходит в магазин.

— Перчатки, маска, блокатор. В магазин только так. Не согласен, когда говорят, что мы — легкомысленная нация с вечным «авось». Люди понимают, что это не шутки. По крайней мере, те, кого встретил, — подписал фото тренер.

Ну а накануне Евсеева буквально захлестнула с головой ностальгия по тренировочному и игровому процессу. Он опубликовал снимок с коллегами.

— Верю, что сезон будет доигран. Так требует УЕФА и, вероятно, другого пути просто нет. Скучаю по прежней жизни, где футбол занимал ее большую часть. По тренировкам, играм, спорам, стрессу. Просто надо подождать, — философски прокомментировал происходящее Вадим Валентинович.

Эта вера имеет под собой все основания — на днях стало известно, что РПЛ все-таки планирует доиграть нынешний сезон, в котором осталось 8 туров. Правда, вряд ли российские футболисты проведут официальные матчи раньше июля. Пока что в нашем футболе официальный карантин до 31 мая.

«No pasaran» от Джоковича

Завершить обзор традиционно хотелось бы на позитивной ноте. Теннисист Новак Джокович подходит для этой роли как никто другой. Серб по кличке «Ноле» известен своими веселыми выходками как на корте, так и за его пределами. В своем Instagram-аккаунте он с удовольствием показывает тренировки во время самоизоляции. Шуточные они или нет, решайте сами.

Теннис стал тем видом спорта, который максимально долго будет отходить от последствий коронавирусной эпидемии. Уже официально отменены все турниры до 7 июля, включая «Ролан Гаррос» и «Уимблдон», а рейтинги теннисистов заморожены. Как будут начисляться баллы в будущем, пока непонятно.

Но семья первой ракетки мужского замороженного рейтинга подготовилась ко встрече с коронавирусом во всеоружии. Дети теннисиста — пятилетний сын Стефан и двухлетняя дочь Тара — облачились в самодельные защитные доспехи из картонных коробок, а вместо мечей взяли в руки детские ракетки.

— No pasaran — коронавирус не пойдет! — поделился эмоциями в комментариях Джокович.