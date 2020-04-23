В КПРФ подтвердили заражение коронавирусом лидера татарстанского отделения

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Депутат Казгордумы от КПРФ Динара Халимдарова подтвердила, что у лидера татарстанского рескома партии Хафиза Миргалимова выявлен коронавирус.

«Хафиз Гаязович на сессии сегодня отсутствует, связи с ним нет. Но такая информация была озвучена, и ряд коллег подтвердили, что коронавирус имеет место», — приводит ее слова «Интерфакс».

Она добавила, что именно об этом говорил президент РТ Рустам Минниханов на сессии Госсовета республики, упомянув, что коммунисты «не уберегли своего лидера».

Напомним, что накануне Миргалимов участвовал в возложении цветов к памятнику Ленину. Он пришел в медицинской маске на площадь Свободы.