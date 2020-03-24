На месте битумных ям и горевшей свалки в Татарстане вырастут рощи

Битум в Шемордане

Главное инвестиционно-строительное управление РТ выделило первые средства на рекультивацию двух проблемных экологических объектов в Татарстане. Речь идет о битумных котлованах в Шемордане и проблемной свалке в селе Прости. Оба этих объекта фигурируют в национальном проекте «Экология». Соответствующие тендеры ГИСУ РТ объявило в течение последних двух дней.

На рекультивацию нефтяного загрязнения в Шемордане выделено 94 млн рублей. Проблемный участок впервые выявили в 2018 году: здесь на площади в 1,26 га находятся четыре котлована с 1,6 тыс. кубометров отходов нефтяного битума. Отходы загрязняли почву и поверхностные воды. Минэкологии Татарстана подсчитало, что эффект от рекультивации ощутят шесть тысяч жителей района.

В министерстве рассказали «Реальному времени», что деградация земель началась во второй половине XX века «в результате хозяйственной деятельности предприятий района»:

— Загрязненный участок состоит из многочисленных пятен, не имеющих четких границ. Загрязненность выражена в перекрытии почв обломками железобетонных конструкций, отходами строительного нефтяного битума и загрязненными грунтами, — сообщили в министерстве.

Проблемный участок впервые выявили в 2018 году: здесь на площади в 1,26 га находятся четыре котлована с 1,6 тыс. кубометров отходов нефтяного битума. Фото eco.tatarstan.ru

Согласно техническому заданию, битум и железобетонные конструкции вывезут и передадут на утилизацию специализированной организации. А на месте загрязнения планируется высадить кустарники, многолетние травы и небольшую рощу — 78 деревьев. Работы планируют завершить за пять месяцев.

Горевшая свалка в Прости

Тендер на рекультивацию несанкционированной свалки, расположенной в районе села Прости Нижнекамского района, стоит 82 млн рублей, но, судя по документам Минэкологии, речь пока идет только о части работ — рекультивация продолжится и в 2021 году. Общий же бюджет по этой свалке составляет целых 733,7 млн рублей.

В 70-х годах эта территория была полигоном резинотехнических изделий и использовалась «Нижнекамскшиной». Сегодня свалка занимает площадь в 35 га, еще 72 га — лесопарковая зона рядом с ней. Любопытно, что в техническом задании «Нижнекамскшина» предложена как одна из организаций, которая может принять часть отходов с этой свалки на переработку.

После ликвидации открытого огня место пожара тлело еще несколько месяцев, заволакивая едким дымом ближайшие села. Фото tatarstan.ru

Проблемное скопление отходов неоднократно горело, последний пожар там произошел в октябре 2018 года. Причем после ликвидации открытого огня место пожара тлело еще несколько месяцев, заволакивая едким дымом ближайшие села.

Техническое задание по тендеру предусматривает, что часть мусора направится на переработку, а часть остатков будет захоронена в котловане площадью в пять гектаров. Участок, где сейчас находится проблемная зона, покроют зеленью так же, как и битумные котлованы в Шемордане: министр экологии Татарстана Александр Шадриков ранее уже заявлял, что на месте полигона появится лесопарковая зона.

Александр Артемьев