АО Татхимфармпрепараты

Общая информация

АО «Татхимфармпрепараты» — один из крупнейших производителей готовых лекарственных средств и шовных хирургических материалов, единственный производитель кетгута в России. «Татхимфармпрепараты» имеет в своем составе два завода: химико-фармацевтический и завод шовно-хирургических материалов. Предприятие представляет собой высокоразвитый промышленный комплекс, мощности которого позволяют выпускать более 200 млн. упаковок готовых лекарственных средств и 10 млн. погонных метров шовных хирургических материалов в год.

История АО «Татхимфармпрепараты» берет свое начало от фирмы, созданной в конце XIX века русским подданным, магистром фармации Фердинандом Грахе. В начале фирма выпускала искусственные минеральные воды, квасы, лимонад, сидр. С годами ассортимент товаров фирмы Грахе расширялся. Она стала выпускать и фармацевтические препараты.

В 1931 году на базе производственных организаций Татарского отделения Аптекоуправления организована химико-фармацевтическая фабрика. Одновременно в Казани построен единственный в стране кетгутный завод, производящий шовно-хирургический материал. В 1941 году на заводе был организован специальный химический цех, где выпускались жизненно необходимые для госпиталя препараты. В 1948 году установлен первый конвейер в цехе готовых лекарственных средств. Проведена послевоенная специализация (профилирование) заводов. Казанский химфармзавод стал специализироваться на выпуске готовых лекарственных средств, то есть его продукция не требует дополнительной доработки или расфасовке в аптеке, а готова для применения в той форме или дозе, которую выписывает врач. В 1958 году началась коренная реконструкция завода. Осваиваются новые антибиотики, химико-терапевтические средства. Созданы научно-исследовательская лаборатория и конструкторское бюро. В 1962 году приступили к строительству нового завода. В 1968 году приняты в эксплуатацию производственные мощности на 223 миллиона упаковок готовых лекарственных средств в год.

В 1976 году на базе химико-фармацевтического и кетгутных заводов создано производственное химико-фармацевтическое объединение «Татхимфармпрепараты». В 1978 году принят в эксплуатацию новый завод шовных хирургических материалов. В 2008 году открыто новое производство таблетированных лекарственных препаратов, построенного в соответствии с международными стандартами GMP. Мощности производства составляют 1,5 млрд. таблеток (из них до 50 процентов – таблеток, покрытые оболочкой). В 2016 году на предприятии открылся новый цех по производству стерильных и нестерильных мазей, гелей и капель мощностью до 20 млн туб в год.

Продукция:

— лекарственные средства в таблетках, мази и мазевые основы, гели, растворы, сиропы, настойки (более 130 наименований);

— шовный хирургический материал: рассасывающийся биологический и синтетический;

— изделия медицинского назначения

Отдельным направлением деятельности АО «Татхимфармпрепараты» является предоставление услуг лицензионного и контрактного производства фармацевтической продукции полного цикла, включающего в себя разработку дизайна, разработку рецептур, производства, расфасовку и упаковку. Оказывается помощь по сертификации продукции.



Продукцию компании реализуют официальные дистрибьюторы, которые поставляют препараты в аптечные организации. АО «Татхимфармпрепараты» имеет 2 фирменные аптеки в Казани.

Генеральный директор — Ханнанов Тимур Шамилович

Председатель совета директоров — Алексеев Сергей Владимирович

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