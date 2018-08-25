«В СССР производили 21 тысячу тонн лекарственных субстанций в год, а сейчас — менее 500 тонн!»

GMP — хорошо, а свое производство — лучше: Татарстан хочет поднять фармацию

О перспективах развития татарстанской фармацевтики рассказывали сегодня участники пресс-конференции, посвященной предстоящему проведению в Казани III Всероссийской GMP-конференции «Россия и мир. Управление потенциалом роста фармацевтического рынка». Корреспондент «Реального времени» задал на ней вопрос, который волнует большинство потребителей лекарственных препаратов: произойдет ли в итоге реализации озвученных грандиозных планов переход от расфасовки импортного лекарственного сырья в местную тару к реальному производству отечественных фармпрепаратов…

Своя пилюля больше



— GMP в международной практике — это свод правил и требований к контролю за производством и обращением лекарственных средств, — объяснил загадочную аббревиатуру в названии конференции замминистра торговли и промышленности РТ Алексей Савельчев и сделал громкое заявление: — Название конференции получилось очень удачным для Татарстана: «Россия и мир». Оно говорит о том, что Россия — часть мира, и Татарстан интегрирован в эту систему… То есть когда мы говорим о фармацевтическом рынке России, мы говорим о потенциале Татарстана.

— Люди постарше хорошо помнят такое словосочетание — страны СЭВ, и то, что во времена Советского Союза была своего рода специализация, и производство лекарственных средств было сосредоточено в основном в странах Западной и Восточной Европы, — начала издалека подход к теме пресс-конференции замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева. — Это привело к тому, что с распадом СССР фармацевтическая промышленность России начала возрождаться практически с нуля… За два десятилетия она сделала огромный рывок, сейчас Россия занимает четырнадцатое место в мире по размеру фармрынка. В 2017 году объем фармрынка РФ достиг 1,632 триллиона рублей, и вырос он за год на 8 процентов. А объем татарстанского фармрынка составил 34 миллиарда…

Фарида Яркаева: «Сейчас Россия занимает четырнадцатое место в мире по размеру фармрынка». Фото Султана Исхакова / tatar-inform.ru



Яркаева подчеркнула, что хотя в денежном выражении на российском рынке все еще превалируют импортные лекарства, доля отечественных препаратов составляет лишь около 30 процентов, в натуральном выражении — «в пересчете на упаковки» — отечественных лекарственных средств продается все-таки больше — 62 процента от общего количества. Что, по мнению замминистра, является прямым доказательством доступности российских лекарств: «Отечественные препараты, получается, дешевле». А Татарстан, по данным республиканского Минздрава, и тут идет на шаг впереди России всей — у нас потребление отечественных лекарств составляет 35 процентов от общего объема фармрынка (в рублях).

От нефтехимии до производства лекарств — один рывок

Директор научно-образовательного центра фармацевтики КФУ Юрий Штырлин дал понять, что лучшие научные силы республики основательно подготовились к рывку вперед и вверх на российском и международном фармрынках. Он сообщил, что в университете «создана полная инфраструктура по разработке инновационных лекарственных препаратов и что на созданном на базе университета на улице Беломорской опытном производстве будут выпускаться партии новых лекарств в количестве, «достаточном для проведения клинических испытаний».

А начальник отдела координации развития нефтегазохимического комплекса и безопасности ТЭК республиканского Минпромторга Марина Ильина сообщила, что настал тот момент, когда акцент в развитии промышленности Татарстана, который раньше делался на нефтехимии, сейчас переносится на высокотехнологичные отрасли — в частности, на фармацевтику. И напомнила, что именно с этой целью в республике недавно приступили к реализации проекта «ФармМедПолис РТ», нацеленного на привлечение в Татарстан новых резидентов фармацевтической промышленности.

Юрий Штырлин дал понять, что лучшие научные силы республики основательно подготовились к рывку вперед и вверх на российском и международном фармрынках. Фото Султана Исхакова / tatar-inform.ru

К слову, проект «ФармМедПолис РТ» — предприятие отнюдь не государственное, как намекает название фирмы. ООО «ФармМедПолис РТ», которое с 23 августа возглавляет 29-летний выпускник Казанского юридического института МВД России, бывший помощник азнакаевского и альметьевского городских прокуроров, бывший референт руководителя аппарата президента РТ и действующий руководитель Центра кластерного развития и кооперации субъектов МСП Республики Татарстан Альберт Гайфуллин, учреждено двумя частными лицами. По данным ресурса rusprofile.ru, им в равных долях владеют бывший помощник президента РТ Рустэм Магдеев и заслуженный врач РТ и РФ, директор московского ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко» Рамил Хабриев.

Вопрос в том, как сделать действительно российское лекарство

— В России, и Татарстан не исключение, бытует мнение, что производство так называемых отечественных лекарств сводится к расфасовке и упаковке импортного сырья. Так ли это на самом деле, и если да, то можно ли рассчитывать, что с привлечением в республику новых резидентов фармрынка ситуация кардинально поменяется? — поинтересовалась корреспондент «Реального времени» у участников пресс-конференции.

— Когда мы говорим о фармотрасли Республики Татарстан, это действительно условно, — признал Алексей Савельчев. — Производство интегрировано в мировой процесс… 60 процентов сегодня — продукты российского производства. А баланс субстанций, которые сегодня производятся на отечественном и на импортном сырье, — примерно 50 на 50…

— Существующее в народе мнение абсолютно верно, — решительно перебил осторожного замминистра Юрий Штырлин. — В СССР мы производили 21 тысячу тонн лекарственных субстанций в год, а сейчас — менее 500 тонн!

Алексей Савельчев: «Производство интегрировано в мировой процесс… 60 процентов сегодня — продукты российского производства. А баланс субстанций, которые сегодня производятся на отечественном и на импортном сырье, — примерно 50 на 50…» Фото Султана Исхакова / tatar-inform.ru



— Задача сейчас — перейти к производству субстанций, — попытался перевести обсуждение темы в позитивное русло Савельчев. — Лекарств, может быть, будет меньше, но вырастет производство субстанций…

— Для этого нужно будет поставить огромное количество наименований малотоннажной химии, а они все нерентабельные, — «дожал» оптимистически настроенного оппонента Штырлин.

— Сегодня в России производится всего около десяти тонн субстанций, и только 25 процентов из них производят российские предприятия, — внесла свою каплю дегтя Фарида Яркаева, — и лишь около десяти процентов продаваемых в России лекарственных средств произведены из российского сырья.