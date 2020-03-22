Башкирская неделя: в ожидании COVID-19, прецедент «Салавата Юлаева» и убийство авторитета

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Главной темой уходящей недели был, конечно, коронавирус. В Башкирии случаев заражения им пока не зафиксировано, тем не менее власти региона готовятся встретить инфекцию, обещая построить новую больницу... к концу года. Не в силах ждать прихода COVID-19, легионеры «Салавата Юлаева» сбежали в Швецию и Финляндию. Радий Хабиров пообещал провести «Аулпиаду», которая по описанию похожа на «Лыжню России», но с бегом и в деревнях. Тем временем Госкомитет по внешнеэкономическим связям Башкортостана возглавила 26-летняя Маргарита Болычева, глава Агентства по печати и СМИ РБ Борис Мелкоедов отправлен рулить районом, а заповедник «Шульган-таш» судится за название с музеем «Шульган-таш». Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Готовность к коронавирусу

Власти Башкирии заверяют, что республика готова встретить коронавирус. Среди доводов приводится и такой: в Уфе полным ходом идет строительство нового корпуса инфекционной больницы. Сдать здание в эксплуатацию предполагается в конце 2020 года. Еще в начале недели глава РБ сообщил о решении республиканских властей ограничить массовые мероприятия. Чиновникам запретили заграничные командировки и ограничили поездки в другие регионы. Началась дезинфекция общественного транспорта.

В республиканской «инфекционке» результатов анализов на коронавирус ожидают 58 пациентов. Фото glavarb.ru

Шестеро детей попали в больницу с подозрением на COVID-19, а всего, по данным на субботу, в республиканской «инфекционке» результатов анализов на коронавирус ожидают 58 пациентов. Медики уже проверили 1 748 человек, вирус пока обнаружен не был.



Легионеры «Салавата Юлаева» разъехались

Уфимские хоккеисты угодили в эпицентр проблем Континентальной хоккейной лиги, вызванных пандемией коронавируса. Плей-офф Кубка Гагарина был приостановлен. Этого просили многие спортсмены, в том числе и легионеры «Салавата Юлаева». Главный тренер клуба Николай Цулыгин отмечал, что в связи с массовой истерией хоккеистам тоже все сложнее думать о спорте.



Как только организаторы КХЛ отложили проведение плей-офф до 10 апреля, клубы ушли на отдых. «Салават Юлаев» отправил всех хоккеистов, тренерский штаб и персонал в отпуск до 30 марта. При этом легионерам позволили покинуть Россию и вернуться в родные страны.



И тут начались непонятные метания. Иностранцы, играющие за «Салават», — Линус Умарк, Филип Ларсен, Юха Метсола, Теему Хартикайнен и Сакари Маннинен — вернулись домой, однако руководство клуба выступило против, поскольку антикоронавирусные меры могут помешать им вернуться к возобновлению розыгрыша Кубка Гагарина.



Линус Умарк опроверг информацию о своем нежелании возвращаться и обвинил шведских журналистов в фальсификации. Фото gorobzor.ru

Появились сообщения о нежелании возвращаться в Россию Линуса Умарка. Хоккеист опроверг эту информацию и обвинил шведских журналистов в фальсификации.

Убит уфимский авторитет

По данным Mash, силовики застрелили в Уфе местного криминального авторитета. Операция по его поимке проходила якобы в Дёме. В перестрелке был убит не только сам бандит, но и его водитель.

В результате были перекрыты дороги на въезде в столицу Башкирии. Образовались пробки, что вызвало шквал недовольства в соцсетях

Верховное оправдание Филиппова

Верховный суд Башкирии согласился с судом предыдущей инстанции и признал законным решение оправдать бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова и его подчиненного — бывшего начальника Управления капстроительства городской администрации Марата Гареева.

Верховный суд Башкирии признал законным решение оправдать бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова. Фото bashinform.ru

ВС РБ отклонил апелляцию республиканской прокуратуры. Надзорное ведомство и СКР уверены, что они не ошиблись: чиновники превысили полномочия, расселив за бюджетный счет владельцев аварийного жилья, которым квартиры должен был предоставить застройщик. При этом следствие может возбудить новое уголовное дело.



Казань поставит вертолеты Уфе

Власти Башкирии закупят у Казанского вертолетного завода вертолет «Ансат», оборудованный для нужд санитарной авиации. Он будет эксплуатироваться республиканской клинической больницей РБ. Пока башкирские медики используют два «Робинсона».



Прошлым летом республика заказала ВИП-вертолет у казанского завода. Модернизированный Ми-8 премиум класса оценивался в 435 млн рублей. Местные СМИ предполагали, что вертолет закупается для главы РБ.

«Аулпиада» и «Трезвое село»

Радий Хабиров продолжает свою PR-войну с пьянством. На этот раз башлык объявил о решении провести «Аулпиаду» — массовые соревнования сельских жителей в различных видах спорта. Также он рассказал, что принял решение в 10 раз увеличить расходы на конкурс «Трезвое село». Теперь республика будет выделять на него 18 млн рублей.



Хабиров принял решение в 10 раз увеличить расходы на конкурс «Трезвое село». Фото gtrk.tv

Перестановки

Официально подтвердились слухи, что на место Руслана Мирсаяпова, занимавшегося внешними связями республики с 2010 года, пришла 26-летняя Маргарита Болычева.

Кроме того, на неделе глава Агентства по печати и СМИ РБ Борис Мелкоедов резко сменил поле деятельности и стал районным главой. Он назначен руководителем администрации родного для него Зилаирского района республики.

На этом перетасовка кадров не закончилась. Свой пост оставил председатель Федерации профсоюзов Башкирии Марат Хусаинов. Временно его обязанности возложены на Тагира Закирова.

Новый завод, «Капова пещера» и мор рыбы

Руководство Башкирии с гордостью отчиталось об открытии нового предприятия. В Благовещенске был запущен завод по формированию и ремонту колесных пар для грузовых вагонов. Компания RAILGO рассчитывает выпускать 1 600 колес в месяц.

Тем временем федеральный заповедник «Шульган-таш» не смог отсудить у башкирского музея «Шульган-таш» право на это название. Оба участника спора считают, что их оппонент мешает им работать. Федералы утверждают, что башкирские коллеги подрывают их авторитет и отбивают часть клиентов. Эксперты считают возможным пересмотр решения суда при его переходе на более высокую инстанцию.

Федеральный заповедник «Шульган-таш» не смог отсудить у башкирского музея «Шульган-таш» право на это название. Фото bashinform.ru

Министерство лесного хозяйства Башкирии может потребовать около 100 млн рублей от структуры «Сибура». Причиной стал слив неочищенных стоков завода «Полиэф», вызвавший массовую гибель рыбы. Правда, пока подан иск на 7,6 млн рублей.