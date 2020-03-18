Легионеры «Салавата Юлаева» улетели домой, они могут не вернуться к возобновлению плей-офф

Иностранные хоккеисты «Салавата Юлаева» покинули пределы России и вернулись в свои родные страны после объявления о приостановке сезона КХЛ.

Среди улетевших домой игроков вратарь Юха Метсола, защитник Филип Ларсен, а также нападающие Линус Умарк, Теему Хартикайнен и Сакари Маннинен. По сообщениям СМИ, хоккеисты покинули Башкирию вопреки желанию руководства клуба.

О причинах таких пожеланий руководителей рассказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов. По его словам, легионеры могут не успеть вернуться к возобновлению сезона в КХЛ из-за закрытых границ России для иностранцев.

— Наш главный тренер распустил всех до 30 марта. Я контролирую этот процесс, но до 30-го команда находится в отпуске. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть их в Россию. Я понимаю, что, возможно, не получится. Но мы сделаем все возможное, — заявил Курносов.

Напомним, ранее КХЛ объявила о приостановке розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина сроком до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

Сегодня соперник «Салавата Юлаева» по полуфиналу Востока «Ак Барс» обратился в КХЛ с просьбой досрочно завершить плей-офф Кубка Гагарина. Президент лиги Алексей Морозов заявил, что в организации рассмотрят все варианты, в том числе и с прекращением сезона.