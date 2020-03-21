СМИ: на въезде в Уфу произошла перестрелка
На въезде в Уфу произошла перестрелка, сообщает телеграм-канал Mash. Информация о перестрелке также появилась в социальных сетях.
Как сообщают СМИ, на трассе проводилась спецоперация по задержанию преступников.По информации Mash, в перестрелке погиб башкирский криминальный авторитет и его водитель.
Перекрытие дороги из-за перестрелки спровоцировало пробку на въезде в город. Официально правоохранительные органы ситуацию не комментировали.Происшествия Башкортостан
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