Форвард «Салавата Юлаева» Умарк заявил, что не вернется в Россию

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк в интервью шведскому изданию заявил, что не намерен возвращаться в Россию даже в случае возобновления сезона в КХЛ.

«Даже если после 10 апреля в КХЛ продолжат сезон, я не вернусь. Я не знаю, как там они все решат. Все время то назад, то вперед — совершенно разные сообщения. Все слышали, что страны закрывают границы, и всем хотелось уехать домой. В такие времена хочется быть вместе со своей семьей», — сказал хоккеист.



На днях Умарк и еще несколько иностранных хоккеистов «Салавата Юлаева» покинули Россию и вернулись в родные страны. В руководстве клуба были против отъезда легионеров, так как в случае возобновления плей-офф Кубка Гагарина они могут не успеть вернуться в Уфу из-за закрытых международных границ.

Отметим, что действующий контракт Умарка с «Салаватом Юлаевым» истекает 30 апреля нынешнего года. Как сообщалось ранее, шведский хоккеист не намерен оставаться в уфимском клубе и продолжит карьеру в другой команде. При этом Умарк опроверг информацию о своем возвращении в чемпионат Швеции.

«Что будет дальше? Буду проводить время с семьей. Если же вы имеете в виду мое хоккейное будущее, то… Посмотрим. Сейчас я об этом не слишком много думаю. Возвращение в «Лулео»? Вряд ли. Вероятно, я уеду куда-то за границу», — приводит слова Умарка Expressen.

Напомним, ранее КХЛ приостановила розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина сроком до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.