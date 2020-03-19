Башкирия купит вертолет «Ансат», производимый в Казани

Фото: Максим Платонов

Башкирия купит для санавиации вертолет «Ансат» производства Казанского вертолетного завода (КВЗ). Он будет принадлежать региону и будет обслуживать рейсы РКБ.

Глава больницы Эльза Сыртланова сообщила, что для вертолета уже забронировано 75 вылетов на вторую половину года.

На данный момент для медиков средства авиации поставляет авиакомпания «Руслайн». Это два вертолета марки «Робинсон» и самолет Ан-2, передает «Эхо Москвы».

Ранее сообщалось, что Туркменистан намерен закупить медицинские вертолеты «Ансат».