Шестеро детей в Башкирии госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Башкирии в инфекционную больницу госпитализирован 41 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Среди них шестеро детей.

О госпитализации людей на утреннем брифинге рассказал министр здравоохранения РБ Максим Забелин. По словам главы ведомства, у детей выявлены симптомы вируса. Их состояние оценивают как стабильное, они получают уход и наблюдение по международным рекомендациям, передает ufacitynews.ru.



Ранее сообщалось, что в Уфе построят новый инфекционный центр из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

