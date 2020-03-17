Новости общества

09:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Шестеро детей в Башкирии госпитализированы с подозрением на коронавирус

09:00, 17.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
Шестеро детей в Башкирии госпитализированы с подозрением на коронавирус
Фото: tatarstan.ru

В Башкирии в инфекционную больницу госпитализирован 41 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Среди них шестеро детей.

О госпитализации людей на утреннем брифинге рассказал министр здравоохранения РБ Максим Забелин. По словам главы ведомства, у детей выявлены симптомы вируса. Их состояние оценивают как стабильное, они получают уход и наблюдение по международным рекомендациям, передает ufacitynews.ru.

Ранее сообщалось, что в Уфе построят новый инфекционный центр из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Общество Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров