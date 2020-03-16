Цулыгин считает необходимым приостановить плей-офф КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал ситуацию вокруг возможного приостановления розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина из-за пандемии коронавируса.

— Очень сложно думать о хоккее. Все думают абсолютно о другом. Настраиваем хоккеистов как можем. Все разговоры только вокруг хоккея и этого вируса. Как бы ни пытались они переключаться на хоккей, это все равно сложно.

Мне сложно сказать за других. Но я считаю, что надо приостанавливать (розыгрыш плей-офф КХЛ, — прим. ред.). Это мое личное мнение. Как скажется пауза? Сейчас уже другая обстановка. Как оно скажется, мы будем смотреть после того, как будет принято решение. На данный момент мы делаем все, чтобы команда была готова, — сказал Цулыгин.

Напомним, из розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина уже снялись финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс».