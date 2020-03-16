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Легионеры «Салавата Юлаева» попросили отменить плей-офф КХЛ

17:47, 16.03.2020
Легионеры «Салавата Юлаева» попросили отменить плей-офф КХЛ
Фото: vk.com/hcsalavat

Несколько игроков «Салавата Юлаева» выложили в своих аккаунтах в соцсетях фотографию с просьбой отменить проведение плей-офф Кубка Гагарина по хоккею.

Шведский нападающий Линус Умарк выложил у себя в Инстаграм фотографию с перечеркнутым хоккеистом, отметив на нем, в частности, форварда «Ак Барса» Даниса Зарипова и президента КХЛ Алексея Морозова. Свой пост он сопроводил надписью «Этого достаточно, остановите вирус».

Аналогичную фотографию выложили другие хоккеисты «Салавата» Юха Метсола, Теему Хартикайнен, а также россиянин Артем Сергеев.

Ранее о желательности приостановки сезона в КХЛ заявил главный тренер уфимцев Николай Цулыгин.

Напомним, из розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина уже снялись финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс».

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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