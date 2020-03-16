Верховный суд Башкирии утвердил оправдательный приговор бывшему вице-мэру Уфы

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Верховный суд Башкирии признал законным оправдательный приговор, вынесенный бывшему вице-мэру Уфы Александру Филиппову предыдущей инстанцией. Оправдан и бывший начальник управления капстроительства городской администрации.

ВС РБ согласился с выводами Октябрьского райсуда Уфы, пишет «Коммерсант». Он отклонил апелляцию прокуратуры республики, обвинявшей экс-чиновников в превышении должностных полномочий при реализации программы расселения аварийного жилья. Ущерб бюджету от их действий следствие и обвинение оценивало в 1,6 млрд рублей.

Районный суд пришел к выводу, что в действиях подсудимых не было состава преступления. Он признал за ними право на реабилитацию и возмещение морального и имущественного вреда.

Прокуратура решила оспорить это решение, а также попросила отправить дело на дорасследование, поскольку несколько эпизодов не были рассмотрены как самостоятельные преступления.