«Салават Юлаев» отправил хоккеистов и персонал в отпуск до 30 марта

«Салават Юлаев» отправил в отпуск до 30 марта всех хоккеистов, тренерский штаб и персонал клуба, сообщает издание «Чемпионат». При этом легионерам позволили покинуть Россию и вернуться в родные страны.

Сразу после выхода из отпуска в начале апреля игроков ожидает медицинский осмотр.

Напомним, накануне Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приостановила проведение плей-офф Кубка Гагарина до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

В полуфинале Восточной конференции «Салават Юлаев» должен был встретиться с казанским «Ак Барсом». Однако в связи со снятием с розыгрыша плей-офф финского «Йокерита» и казахстанского «Барыса» сетка турнира может претерпеть изменения.

Ранее российский тренер Юрий Новиков предложил досрочно отправить «Ак Барс» в финал Востока как победителя конференции в регулярном первенстве.