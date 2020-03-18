Глава Башкирии решил увеличить финансирование конкурса «Трезвое село» в 10 раз
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о планах провести «Аулпиаду» и решении увеличить финансирование конкурса «Трезвое село» в 10 раз.
Теперь бюджет республики будет выделять на конкурс 18 млн рублей, сообщил «башлык» в социальных сетях.
«Эту республику не победить! Ну и что, что отменили чемпионат Европы по футболу, а мы проведем «Аулпиаду» — это когда в каждом ауле каждый селянин выходит пробежать на лыжах или поучаствовать в каком-то другом соревновании», — написал Хабиров.
Он подчеркнул, что в финале конкурса победил Зианчуринский район.ОбществоВласть Башкортостан
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