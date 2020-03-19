Форвард «Салавата» Умарк опроверг слова об отказе возвращаться в Россию

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк опроверг свои слова об отказе возвращаться в Россию. По словам шведского хоккеиста, он намерен выполнять приказы вышестоящего руководства клуба в полном объеме.

«Слова, приписанные мне, — неправда. Я ничего подобного никогда не говорил. Александр Курносов — мой начальник. И я буду делать ровно то, что он мне скажет», — сказал Умарк.

Хоккеист уже связался с журналистом шведского издания Expressen, где вышло это скандальное интервью.

«Я уже позвонил журналисту, который разговаривал со мной. Он изменил интервью. Он меня очень расстроил своей статьей. Но пресса сейчас ищет громких заголовков», — считает Умарк.

Сразу после этого слова Умарка в тексте были видоизменены, заявление об отказе возвращаться в Россию удалено.

Напомним, генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов заявил, что нападающий уфимцев Линус Умарк вернется в расположение клуба в случае возобновления сезона в КХЛ.