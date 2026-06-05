В Татарстане число жалоб в жилинспекцию выросло на 42,4%

Наибольшее количество обращений приходится на Казань, где зафиксировано 8588 жалоб, что на 46,3% превышает прошлогодний показатель

Фото: Динар Фатыхов

Жилищная инспекция Татарстана зафиксировала рост числа обращений граждан. За первые пять месяцев 2026 года в ведомство поступило 14 тысяч жалоб, что на 42,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Жилинспекция РТ.

Наибольшее количество обращений приходится на Казань, где зафиксировано 8588 жалоб, что на 46,3% превышает прошлогодний показатель. В Набережных Челнах число обращений выросло до 1763, в Альметьевском районе — до 974, в Нижнекамском — до 535.

В ряде муниципалитетов зафиксирован особенно резкий рост жалоб. В Пестречинском районе количество обращений увеличилось почти в четыре раза, в Зеленодольском — почти втрое, в Менделеевском — более чем вдвое. В Бугульминском районе рост составил 26,5%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом в некоторых районах отмечается снижение числа обращений. В Чистопольском районе показатель уменьшился в 1,6 раза, в Лениногорском — на 24,8%, в Лаишевском — на 8,9%.

— Это свидетельствует о том, что количество обращений не всегда напрямую коррелирует с общим объемом жилья, и на ситуацию могут влиять другие факторы, такие как качество управления жилищным фондом, эффективность работы управляющих компаний и уровень удовлетворенности граждан, — заявили в Жилинспекции РТ.

Наталья Жирнова