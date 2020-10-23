Миннахметов Джаудат Мидхатович
Общая информация
Родился 23 июня 1955 года в д. Тимерщик Сабинского района ТАССР.
Образование
1978 г. — окончил Казанский государственный ветеринарный институт по специальности «ученый-ветврач».
1998 г. — окончил Московский университет потребкооперации по специальности «финансы и кредит». Владеет английским языком.
Трудовая деятельность
1972-1973 гг. — учитель труда Тимерщикской средней школы.
1978-1980 гг. — главный ветврач колхоза XXII партсъезда Сабинского района РТ.
1980-1987 гг. — работа в системе управления общественного питания г. Казани.
1987-1990 гг. — директор ресторана «Казань».
1990-1996 гг. — председатель правления Арского райпо.
1990-1997 гг. — депутат районного совета народных депутатов.
1997-1998 гг. — депутат Госсовета РТ.
1996-1998 гг. — глава администрации Высокогорского района.
1998-2020 гг. — генеральный директор ГКУ «Фонд газификации энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ».
С 2005 г. — президент Федерации национальной спортивной борьбы «Татарча корэш» РФ.
С 2020 г. — генеральный директор ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, ул. Н.Ершова, 28а
- Телефон: (843) 221-52-21
- Email: fondgaz@yandex.ru
- Сайт: fondgaz.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 23.10.2020