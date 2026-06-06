Для родителей школьников предложили ввести выходной накануне 1 сентября

Это даст возможность спокойно подготовиться ко Дню знаний

Фото: Динар Фатыхов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести дополнительный оплачиваемый выходной для родителей школьников перед 1 сентября. В интервью ТАСС в рамках ПМЭФ он заявил, что многие родители занимаются подготовкой детей к школе «буквально ночью после рабочего дня».

— Поэтому логичнее было бы обсудить возможность предоставления дополнительного оплачиваемого выходного именно 31 августа или в последний рабочий день перед 1 сентября. Это позволило бы семьям спокойно подготовиться к началу учебного года без спешки и лишнего стресса, — сказал Чернышов.

В прошлом году в Госдуме предлагали ввести налоговый вычет на покупку школьной формы.

Денис Петров