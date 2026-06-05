В Кремле допустили возможность встречи Путина и Трампа этим летом

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такая вероятность носит теоретический характер и составляет «50 на 50»

Фото: скриншот трансляции телеканала Россия 24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа этим летом в 50%. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости» на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам Пескова, такая вероятность носит теоретический характер и составляет «50 на 50». Он отметил, что встреча может как состояться, так и не состояться.

Предыдущий саммит Владимира Путина и Дональда Трампа прошел в августе 2025 года на Аляске. В ходе переговоров стороны обсуждали двусторонние отношения России и США, а также вопросы урегулирования конфликта на Украине. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова