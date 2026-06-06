Татарстанские компании открыли для соискателей почти 70 тыс. вакансий

Каждое третье вакантное место — в сферах строительства и ЖКХ

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанские компании открыли на платформе «Работа России» 69,3 тыс. вакансий. Каждое третье вакантное место — в сферах строительства и ЖКХ, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Татарстанцам активнее всего предлагают работу в следующих сферах:

33,5% — в отраслях строительства и ЖКХ (23,3 тыс. рабочих мест);

24,6% — в промышленности (17 тыс. рабочих мест);

24% — межотраслевые профессии и специальности (16,6 тыс. рабочих мест);

8,4% — в сферах здравоохранения, образования, науки, культуры и на государственной службе (5,9 тыс. рабочих мест);

5,6% в сферах продаж и бытового обслуживания, оказания услуг населению (3,9 тыс. рабочих мест).

Еще 1,9% вакантных мест — в таком сегменте, как транспорт (1,3 тыс. рабочих мест), 1,7% — в сельском хозяйстве, экологии и ветеринарии (1,2 тыс. рабочих мест), а 0,3% — в сфере информационных технологий, телекоммуникации и связи (0,2 тыс. рабочих мест).



Напомним, министр экономического развития России Максим Решетников считает, что рост безработицы может помочь в перестройке российской экономики. «В текущих условиях некоторый рост безработицы даже может помочь и структурной перестройке, и перетоку рабочей силы на более производительные рабочие места», — сказал он в интервью РБК.

Галия Гарифуллина