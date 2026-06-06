Татарстанские компании открыли для соискателей почти 70 тыс. вакансий
Каждое третье вакантное место — в сферах строительства и ЖКХ
Татарстанские компании открыли на платформе «Работа России» 69,3 тыс. вакансий. Каждое третье вакантное место — в сферах строительства и ЖКХ, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Татарстанцам активнее всего предлагают работу в следующих сферах:
- 33,5% — в отраслях строительства и ЖКХ (23,3 тыс. рабочих мест);
- 24,6% — в промышленности (17 тыс. рабочих мест);
- 24% — межотраслевые профессии и специальности (16,6 тыс. рабочих мест);
- 8,4% — в сферах здравоохранения, образования, науки, культуры и на государственной службе (5,9 тыс. рабочих мест);
- 5,6% в сферах продаж и бытового обслуживания, оказания услуг населению (3,9 тыс. рабочих мест).
Напомним, министр экономического развития России Максим Решетников считает, что рост безработицы может помочь в перестройке российской экономики. «В текущих условиях некоторый рост безработицы даже может помочь и структурной перестройке, и перетоку рабочей силы на более производительные рабочие места», — сказал он в интервью РБК.
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