Татарстан первым внедрит полную цифровую интеграцию данных об объектах наследия

Планами по цифровизации в марте делился глава Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин

Фото: Динар Фатыхов

В рамках ПМЭФ подписан меморандум между ПАО «Дом.РФ» и правительством Татарстана о цифровой интеграции данных об объектах культурного наследия. Документ подписали Рустам Минниханов и Виталий Мутко, сообщает пресс-служба комитета РТ по охране ОКН.

Татарстан станет пилотным регионом по полной интеграции данных об ОКН, включая синхронизацию региональной информационной системы с платформой «Наследие.дом.рф» и данными Росреестра.

Проект направлен на сохранение и вовлечение объектов культурного наследия в хозяйственный оборот, повышение их инвестиционной привлекательности и развитие цифрового взаимодействия с инвесторами. Интеграция обеспечит автоматический обмен данными о состоянии объектов и их статусе в режиме реального времени. Завершить ее планируется в июле 2026 года. Планами по цифровизации в марте делился глава Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин.

Наталья Жирнова