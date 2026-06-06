Роспотребнадзор сообщил о безопасности пляжей Анапы

Они готовы к туристическому сезону, сообщили в ведомстве

Фото: Галия Шакирова

Пляжи Анапы безопасны и готовы к туристическому сезону, сообщила в интервью РИА «Новости» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— Заключения выданы тем, кто уже полностью выполнил все необходимые мероприятия для возобновления работы пляжных территорий. Поэтому там, где сегодня есть санэпидзаключение, отдыхать абсолютно безопасно, — сказала она.

Ранее три пляжа города‑курорта Анапы прошли проверку Роспотребнадзора и получили санитарно‑эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям.

В мае Татарстан открыл собственный лагерь «Приазовец» в Анапе. Отдых там безопасен для детей, заявила сегодня руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Денис Петров