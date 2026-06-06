В Европе хотят ужесточить выдачу виз гражданам России

Поводом стало обращение 11 стран

Фото: Татьяна Демина

Представитель Еврокомиссии по вопросам миграции Маркус Ламмерт заявил, что в 2027 году представят предложение об ужесточении выдачи виз россиянам. Об это сообщает Euronews.

Поводом стало обращение Чехии, Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции, Исландии и Норвегии. Страны обеспокоены тем, что Франция, Италия и Испания по-прежнему принимают российских туристов. Эти страны стали главными направлениями для россиян — им выдали более 400 тыс. виз.

Напомним, Финляндия с 1 июня 2026 года перестала признавать российские загранпаспорта старого образца.

Денис Петров