В начале новой недели в Татарстане ожидаются дожди и потепление до +25 градусов

Ночью температура воздуха будет опускаться до +14 градусов

Фото: Дарья Пинегина

В Татарстане в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода с дождями, грозами и порывистым ветром. По прогнозу Гидрометцентра республики, в ночь на 5 июня местами по районам пройдет небольшой дождь, а в отдельных районах ожидается туман.

Ночью 5 июня температура воздуха составит от +8 до +13 градусов, днем потеплеет до +19–24 градусов.

В выходные, 6 и 7 июня, в республике сохранится умеренно теплая погода с кратковременными осадками. Ночью температура воздуха будет опускаться до +9–14 градусов, днем ожидается от +18 до +24 градусов. По предварительным данным Гидрометцентра Татарстана, аналогичный характер погоды сохранится и в начале следующей недели. Дневные температуры будут достигать +20–25 градусов.

Наталья Жирнова