ФНС подало иск о банкротстве скандального Urban University на 57,1 млн рублей

Обоснованность заявления оценят уже в конце июня

Фото: Ирина Плотникова

Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве ООО «ЭдЭкс» — юрлица скандального онлайн-университета Urban University. Сумма требований составила 57,1 млн рублей.

Арбитражный суд Татарстана заявление принял, его обоснованность оценят уже в конце июня.

Жалобы на Urban University начали поступать в середине 2024 года. Студенты со всей России и не только утверждали, что университет с пропиской в Иннополисе обещал трудоустройство после завершения обучения, однако условия договоров менялись после их подписания. Многие граждане брали кредиты для оплаты обучения, но столкнулись с проблемами при попытке расторгнуть договор и вернуть свои деньги.

В итоге было возбуждено уголовное дело, год назад в МВД Татарстана говорили, что ущерб может достигнуть 1 млрд рублей. К ответственности привлекают директора компании ООО «ЭдЭкс» Тимура Калимуллина и руководителя казанской фирмы «Айти решения» Максима Позднышева.

Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Денис Петров