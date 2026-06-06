Советник Путина заявил о желании США выйти из переговоров по Украине

Штаты понимают неизбежность исхода СВО в пользу России, считает он

Фото: Динар Фатыхов

Власти США пытаются выйти из переговоров с Россией по Украине. Об этом заявил советник российского президента Антон Кобяков.

— Госсекретарь Рубио открыто говорит: «Не видим смысла». США разожгли конфликт, всех втянули в него, а теперь делают вид, что могут стать посредниками... Все будет не в их пользу, в нашу пользу, — цитирует его «Интерфакс».

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. По поручению президента России Владимира Путина Лавров сообщил американской стороне, что Россия начинает наносить удары по объектам в Киеве, которые используются ВСУ, а также по центрам принятия решений.

Денис Петров