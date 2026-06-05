Виталий Мутко отметил Татарстан как лидера среди регионов с эффективной работой с ОКН

По его словам, в число лидеров также вошли Ярославская и Калининградская области, Москва, Московская область и Санкт-Петербург

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

Татарстан вошел в число регионов с наиболее эффективным использованием объектов культурного наследия. Об этом заявил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко на презентации национального рейтинга состояния инвестиционного климата, в котором Татарстан оказался на первой строчке с Москвой.

По его словам, в число лидеров также вошли Ярославская и Калининградская области, Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Напомним, что накануне в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) официально подписали меморандум о сотрудничестве между «Дом.РФ» и Правительством Татарстана. В меморандуме определены общие принципы взаимодействия сторон, направления сотрудничества.

Наталья Жирнова