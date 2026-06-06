Минниханов о Дне русского языка: «Для многонационального Татарстана этот праздник имеет особый смысл»

Праздник отметили в Татарском государственном академическом театре оперы и балета им. М. Джалиля, почетным гостем стал Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев

Фото: взято из телеграм-канала "ГАЛИМОВА"

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил с Днем русского языка и с 227-й годовщиной со дня рождения великого поэта Александра Пушкина. Мероприятие прошло в Татарском государственном академическом театре оперы и балета им. М. Джалиля, почетным гостем стал Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

— Для многонационального Татарстана этот праздник имеет особый смысл, — сказал Рустам Минниханов. — У нас испокон веков сохраняются уникальные традиции и обряды русского народа, развивается художественная литература и искусство, а казанская лингвистическая школа славится своими научными достижениями.

По словам раиса Татарстана, задача сохранения великого русского слова обретает особую актуальность в Год единства народов России.

Денис Петров