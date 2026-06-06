Аналитик: «Существенным преимуществом Татарстана остается информационная открытость»

Это повышает предсказуемость для бизнеса, снижает транзакционные издержки и делает регион более понятным и комфортным для инвестора

Фото: Айдар Раманкулов

Младший директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Анастасия Захарова прокомментировала «Реальному времени» результаты национального рейтинга состояния инвестклимата, которые накануне представили на площадке Петербургского международного экономического форума. Список возглавил Татарстан и Москва, причем впервые первое место заняли сразу два субъекта.

— Татарстан закономерно оказался в числе лидеров благодаря сочетанию нескольких конкурентных преимуществ. В рейтинге инвестиционной привлекательности «Эксперт РА» республика на протяжении всего периода оценки входит в число регионов с наивысшим уровнем инвестпривлекательности. Развитые инфраструктурные, социальные, экономические и финансовые ресурсы, высокое качество институциональной среды — все это позитивно сказывается на позициях региона в инвестиционном рэнкинге, — заявила Анастасия Захарова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, «существенным преимуществом Татарстана остается информационная открытость: она повышает предсказуемость для бизнеса, снижает транзакционные издержки и делает регион более понятным и комфортным для инвестора».

— На наш взгляд, именно сочетание ресурсной базы и прозрачной коммуникации с инвесторами позволяет Татарстану сохранять сильные позиции и превращать свой потенциал в конкретные инвестиционные результаты, — подытожила аналитик.

Рейтинг был запущен нынешним министром обороны России Андреем Белоусовым в 2014 году. В этом году он сформирован по 88 показателям и 8 направлениям, опрошено более полумиллиона предпринимателей. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Татарстан в 2015–2017 годах был лидером, в 2018-м занял третью строчку, а в 2019–2025 годах, семь лет подряд, удерживал за собой первое место среди регионов России и второе место после Москвы. По данным АСИ, в этом году Татарстан показал темпы роста интегрального индекса, которые более чем втрое превысили среднероссийский показатель.

Денис Петров