В Казани на усадьбе Образцова стартовали противоаварийные работы

Объект находится в частной собственности

Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

На флигеле Усадьбы Образцова первой половины XIX века стартовали противоаварийные работы. Разрешение выдал Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия, сообщила пресс-служба ведомства.

Объект состоит из главного дома, флигеля и служебных помещений. В ходе реставрации рабочие усилят фундаменты, проведут гидроизоляцию и укрепят стены, демонтируют деревянные перегородки, кровельные конструкции и деревянный пристрой.

Усадьба находится в частной собственности. Напомним, шесть лет назад там хотели построить гостиницу или ресторан.

Ранее в Казани начались противоаварийные работы в доме Зинаиды Ушковой. В ближайшее время рабочие укрепят фундамент и стены, проведут гидроизоляцию подвала и частично заменят крышу.

— Дом Ушковой — жемчужина Казани, объект федерального значения. Противоаварийные работы — первый и самый неотложный шаг. После их завершения приступим к полномасштабной реставрации. Наша задача — не просто спасти здание, но и вернуть его людям, сохранив уникальные интерьеры и атмосферу этого удивительного дома, — сказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Денис Петров