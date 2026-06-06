В России предложили ввести материнскую зарплату не ниже МРОТ
Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 27 093 рубля
Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким заяивла, что женщины, воспитывающие детей, должны получать материнскую зарплату в размере не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Сейчас он составляет 27 093 рубля.
Материнство следует рассматривать как полноценный труд, который требует государственной поддержки и признания, отметила Ким в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ. «Она потрудилась, и ей это гарантированно оплатили. И это правильно», — добавила депутат.
Подобную идею выдвигали осенью прошлого года. Согласно ней, право на получение материнской зарплаты получат неработающие матери пяти и более детей, не лишенные родительских прав и имеющие гражданство России.
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