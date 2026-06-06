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В России предложили ввести материнскую зарплату не ниже МРОТ

12:15, 06.06.2026

Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 27 093 рубля

В России предложили ввести материнскую зарплату не ниже МРОТ
Фото: Динар Фатыхов

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким заяивла, что женщины, воспитывающие детей, должны получать материнскую зарплату в размере не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Сейчас он составляет 27 093 рубля.

Материнство следует рассматривать как полноценный труд, который требует государственной поддержки и признания, отметила Ким в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ. «Она потрудилась, и ей это гарантированно оплатили. И это правильно», — добавила депутат.

Подобную идею выдвигали осенью прошлого года. Согласно ней, право на получение материнской зарплаты получат неработающие матери пяти и более детей, не лишенные родительских прав и имеющие гражданство России.

Денис Петров

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