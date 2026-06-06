В Татарстане 7 июня ожидается туман и гроза

Местами — усиление ветра до 15—17 м/с

Фото: Динар Фатыхов

Ночью и утром 7 июня местами в Татарстане возможен туман. Об этом предупредила РСЧС республики.

Днем ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15—17 м/с. В МЧС рекомендовали не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач, а также не оставлять детей без присмотра.

Напомним, в начале новой недели в Татарстане ожидаются дожди и потепление до +25 градусов.

Денис Петров