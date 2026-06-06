В Татарстане 7 июня ожидается туман и гроза
Местами — усиление ветра до 15—17 м/с
Ночью и утром 7 июня местами в Татарстане возможен туман. Об этом предупредила РСЧС республики.
Днем ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15—17 м/с. В МЧС рекомендовали не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач, а также не оставлять детей без присмотра.
Напомним, в начале новой недели в Татарстане ожидаются дожди и потепление до +25 градусов.
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