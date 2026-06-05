Глава ФНС Егоров ответил, используют ли налоговики ИИ в своей работе

По его словам, применять такие технологии — рискованное дело

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров заявил, что российские налоговики используют технологии искусственного интеллекта (ИИ).

— Использование технологий, не имея плана «Б», — это очень рискованно. И мы уже сталкивались с такими рисками. Конечно, мы используем искусственный интеллект. Но делаем это разрозненно, очень фрагментированно. Пока смотрим, как это работает. Мы должны быть очень осторожными в этом вопросе, — сказал Егоров на сессии «Налоговые службы: создаем комфортную среду для бизнеса и прозрачность для государства» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал уменьшить давление на российский бизнес в сфере налогового администрирования.



Зульфат Шафигуллин