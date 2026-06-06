«Два исконно народных праздника»: в Нижнекамске отмечают татарский Сабантуй и якутский Ысыах

Напомним, Нижнекамск и Якутск стали городами-побратимами в 2025 году

Фото: Артем Дергунов

В Нижнекамске сегодня проходят сразу два национальных праздника — татарский Сабантуй и якутский Ысыах. Их посетил раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает его пресс-служба.

Напомним, Нижнекамск и Якутск стали городами-побратимами в 2025 году.

— Сегодня объединились два исконно народных праздника — татарский Сабантуй и якутский Ысыах. Это древнее торжество встречи лета, тепла и обновления природы. Это и есть живой пример того, как богата наша страна и как органично переплетаются наши культуры, делая нас ближе друг к другу и сильнее. Пусть сегодняшний праздник станет новой яркой страницей в истории дружбы Татарстана и Якутии, — заявил глава республики и отметил, что гости преодолели 6 тысяч км, чтобы сегодня показать свой праздник нижнекамцам.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать республиканские народные праздники на высоком уровне.

Денис Петров