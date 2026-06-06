Мария Захарова о саммите Россия — АСЕАН: «Он даст ответ, каким мир будет дальше»

Саммит пройдет в Казани 17—18 июня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что саммит Россия — АСЕАН, который пройдет 17—18 июня в Казани, даст ответ, каким мир будет дальше.

— Он как раз даст ответ относительно того, каким мир будет дальше, по какому пути идти, — заявила она в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По ее словам, «путь этот связан с многополярностью, с полицентричностью».

— Страны АСЕАН одними из первых продемонстрировали фантастический формат кооперации, основанной на учете интересов друг друга и на сочетании пользы как для своих собственных стран, так и для всего региона в целом, — пояснила Мария Захарова. Она считает, что опыт стран АСЕАН мог бы стать примером «и для многих других точек планеты, для той же самой Западной Европы».

Напомним, что президент России Владимир Путин может посетить Казань в июне для участия в саммите Россия — АСЕАН.

В Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) входит 10 постоянных стран-участниц: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур и Таиланд.



Денис Петров