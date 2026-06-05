Адвокат «генерала» казанской оборонки подключился к антикоррупционному делу на 122 млн рублей

В Приволжском суде Казани прошло первое заседание по иску Суяргулова к Голяковым

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в суде Казани в первый раз встретились участники гражданского процесса по иску прокурора Татарстана к экс-начальнику отдела ливневой канализации казанского исполкома по 17 объектам на 122 млн рублей. Главный ответчик Александр Голяков и его родственники на заседание не пришли, их интересы будет представлять адвокат Руслан Мадифуров с более молодым коллегой Артуром Сверигиным, передает журналист «Реального времени».

Мадифуров больше известен участием в уголовных процессах. В свое время он защищал экс-начальника «шестого» отдела полиции Даниля Закирова, гендиректора казанского оборонного завода «Электроприбор» Павла Шацких, а также племянника главы Совбеза Татарстана и других.

От комментариев по существу претензий надзорного ведомства адвокаты — представители ответчиков сегодня отказались — они просили суд приобщить копию договора сделки 2012 года по квартире на Большой Красной, не попавшей в перечень исковых требований, и отложить заседание для подготовки письменных возражений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Начальник антикоррупционного отдела прокуратуры РТ Лилия Фаттахова ходатайство об отложении не поддержала, отмечая, что с момента назначения дела времени было достаточно. Тем не менее процесс сегодня не пошел.

Суд при исследовании запрошенных регистрационных дел обнаружил, что нежилое помещение на Шуртыгина, которое прокуратура просит обратить в доход государства за несоответствие доходов расходам, находится в залоге у «Банка Казани» и с учетом позиций двух сторон привлек залогодержателя к делу в качестве третьего лица. Такой же статус сегодня получило и управление Росреестра по Татарстану.

Напомним, иск прокурора РТ к Александру Голякову, его матери, брату и бывшей гражданской супруге поступил в Приволжский райсуд Казани в апреле сего года. После чего исполком обнародовал релиз о том, что главный по казанским ливневкам покинул пост в департаменте внешнего благоустройства.

Исковые требования выдвинуты по 17 объектам недвижимости в Казани и Лаишевском районе Татарстана, из которых два уже отчуждены. Эквивалент проданного в надзорном ведомстве оценили в 37 млн рублей, остальные предметы иска — в 85 млн.

Рассмотрение иска по существу может начаться в июле.