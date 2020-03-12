Минниханов поддержал обращение к Путину о внесении поправок в Конституцию в части сохранения языков

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Госсовета высказался в пользу обращения депутатов республиканского парламента о внесении дополнительных поправок в части сохранения родных языков.

— Тема очень важная для страны. Тема по языкам была, и нам надо самим системно заниматься ей, — отметил Минниханов.

Напомним, что с инициативой подобного обращения сегодня выступил депутат Госсовета РТ Альберт Хабибуллин. Эту инициативу поддержал спикер Госсовета Фарид Мухаметшин. Обращение могут подготовить уже в течение дня.



Обращение также поддержал Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.