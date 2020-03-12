Госсовет Татарстана опубликовал текст обращения к Путину о поправках в Конституцию

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Депутаты Госсовета Татарстана опубликовали текст обращения к президенту РФ Владимиру Путину о включении в поправки в Конституцию пункта о сохранении родных языков.

Ранее предложение обратиться к главе государства поддержали президент РТ Рустам Минниханов, спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

Ниже «Реальное время» приводит текст обращения целиком:

ОБРАЩЕНИЕ

Государственного Совета Республики Татарстан

к Президенту Российской Федерации В.В. Путину в связи с принятием Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»



Уважаемый Владимир Владимирович!



Государственный Совет Республики Татарстан — парламент Республики Татарстан, выражая поддержку инициированным Вами изменениям в Конституцию страны, рассмотрел и одобрил Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Принципы единства и исторической преемственности российской государственности, защита традиционных ценностей, демократизация основ публичной власти и гарантии социальной справедливости, заложенные в этом Законе, значительно укрепляют политико-правовой фундамент развития страны, содержат серьезный потенциал для дальнейших социально-экономических преобразований.

Вместе с тем вынуждены констатировать, что порой мы сталкиваемся с недостаточными нормативной проработкой и обеспечением прямых конституционных гарантий.

Это касается такой чувствительной сферы, как языковая политика. До сих пор не приняты анонсированные новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. В имеющихся проектах указанных стандартов положения, касающиеся родных языков, остаются весьма размытыми. Требования к предметным результатам разработаны ко всем учебным предметам, кроме родных языков и литературы, а также государственных языков республик. Более того, государственные языки в образовательных стандартах по статусу оказываются ниже иностранных, так как два иностранных языка являются обязательными к изучению, а государственные языки республик — нет. Эти и ряд других проблемных вопросов не решаются длительное время.

В этой связи предлагается усилить ответственность федеральных государственных органов за надлежащее исполнение положений Конституции страны, своевременное принятие соответствующих нормативных правовых актов.

Вы неоднократно высказывались, что культуры и традиции народов, проживающих в Российской Федерации, являются уникальным достоянием и конкурентным преимуществом нашего Отечества.

Согласно вносимым в Основной Закон изменениям государство берет на себя дополнительные обязательства по защите культурной самобытности всех народов и этнических общностей, гарантируя сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Данное положение органично дополняет и усиливает конституционные принципы российского федерализма, нормы о сохранении родного языка, об установлении республиками своих государственных языков.

Полагаем, что конституционные поправки, рассмотренные при активном участии экспертов и широкой общественности, потребуют системного законодательного и подзаконного регулирования как на федеральном, так и на региональном уровне. Обращаемся к Вам как гаранту Конституции Российской Федерации с просьбой взять эту работу под особый контроль.

Убеждены, Ваша плодотворная деятельность во главе государства будет и впредь служить сохранению внутренней стабильности и проведению уверенного внешнеполитического курса России.



Уважаемый Владимир Владимирович, депутаты Государственного Совета Республики Татарстан приложат все усилия для реализации обновленной Конституции во благо и в интересах многонационального народа Российской Федерации!