Максим Егоров: «Опыт Татарстана с внедрением единой платежки будем транслировать в другие регионы»

С марта все жители Татарстана будут платить за жилищно-коммунальные услуги по одной квитанции

Фото: Ринат Назметдинов

С марта жители Татарстана начнут получать единую платежку по жилищно-коммунальным услугам. Данный опыт республики распространят на всю Россию, сообщил сегодня «Реальному времени» заместитель министра строительства и ЖКХ страны Максим Егоров. Замглавы федерального Минстроя в эти минуты принимает участие в работе коллегии республиканского профильного министерства. А утром в офисе «Татэнергосбыта» Егорову презентовали систему работы Единого расчетного центра и рассказали, как в республике внедряют единую счет-фактуру ЖКУ.

Для клиентов — удобство, для поставщиков — экономия

Законопроект о введении единой платежки за ЖКУ в Госдуме обсуждают с лета прошлого года, когда депутаты внесли соответствующий законопроект. Принять его могут в весеннюю сессию, а заработает новый закон не раньше лета. Новшество позволит исключить путаницу, связанную с активным переходом ресурсоснабжающих организаций на прямые договоры с клиентами: граждане получают ворох квитанций, каждую из которых надо оплатить отдельно — электричество, газ, вывоз мусора и т. д. (за исключением Казани и еще ряда населенных пукнтов РТ: здесь отдельная квитанция приходит только на газ, остальные ЖКУ в одной счет-фактуре)

— Единая платежка удобна для клиентов и выгодна ресурсоснабжающим организациям, которые сэкономят на печати, доставке квитанций, банковской комиссии, а также смогут повысить собираемость платежей, потому что сейчас граждане порой забывают оплатить тот или иной счет или теряют его, — считает начальник отдела начислений АО «Татэнергосбыт» Владимир Герасимов.

«Единая платежка удобна для клиентов и выгодна ресурсоснабжающим организациям», — считает начальник отдела начислений АО «Татэнергосбыт» Владимир Герасимов

«Татарстан является одним из лидеров в части внедрения единого платежного документа»

«Татэнергосбыт», который после создания на своей базе Единого расчетного центра является единым оператором для республики по сбору всех платежей за ЖКУ, начал внедрять единую платежку еще до принятия соответствующего закона на федеральном уровне. С января система в пилотном режиме работает в Сабинском районе, с февраля — добавятся Менделеевский и Елабужский районы, а с марта единую платежку получат все жители Татарстана.

По словам Максима Егорова, Татарстан является одним из лидеров в стране по внедрению единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги. Как рассказал Егоров корреспонденту «Реального времени», в целом по России «процесс идет достаточно тяжело», особенно трудно ситуация обстоит с включением в единую платежку платы за вывоз мусора. В Татарстане иная ситуация.

— Татарстан является одним из лидеров в части внедрения единого платежного документа, и здесь это сделали без каких-то изменений законодательства. Было принято решение на уровне республики, со всеми муниципальными образованиями, ресурсоснабжающими организациями, и эта машина поехала, — заявил Егоров. — Республика здесь на лидирующих позициях, и мы будем транслировать положительный опыт Татарстана в тех регионах, где что-то пока не получается.

«Татэнергосбыт», который после создания на своей базе Единого расчетного центра является единым оператором для республики по сбору всех платежей за ЖКУ, начал внедрять единую платежку еще до принятия соответствующего закона на федеральном уровне

ЕДП позволит повысить собираемость платежей



Как отметил директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов, единая платежка не обязывает потребителей непременно платить за все услуги общей суммой. По желанию потребитель может попросить «расщепить» платеж, и платить за выбранную услугу отдельно.

Между тем, по словам Максима Егорова, опыт показывает, что включение той или иной услуги в общий счет позволяет повысить собираемость платежей. В качестве примера замминистра назвал платежи за капремонт. Их собираемость на старте составляла 10%, сейчас превышает 90%.

— Аналогичным образом можно повысить собираемость платежей за вывоз и утилизацию отходов, — считает замглавы российского Минстроя.

В «Татэнергосбыте» Максиму Егорову также презентовали возможности Единого расчетного центра, который работает на базе компании и координирует все платежи за ЖКУ в Татарстане. Это 1,7 миллиона физических и 40 тысяч юридических лиц.

Единая платежка не обязывает потребителей непременно платить за все услуги общей суммой. По желанию потребитель может попросить «расщепить» платеж, и платить за выбранную услугу отдельно

Всем им доступен электронный личный кабинет, предоставляющий ряд полезных сервисов. Например, возможность выбора тарифного плана на основе анализа статистики потребления: если основное потребление электричества в домохозяйстве приходится на ночное время, система посоветует клиенту выбрать дифференцированный по времени суток тарифный план. Поменять его можно тут же, в личном кабинете.

Также личный кабинет позволяет отказаться от получения бумажной платежки. 50 тысяч физических лиц и все юрлица это уже сделали.

А еще концентрация всех платежей в едином центре позволяет собирать статистику. К примеру, о том, какие способы перевода платы за ЖКУ предпочитают жители республики: 38% платит через банки, 27% — через портал госуслуг, 20% — в кассах «Танэнергосбыта», 12% — в почтовых отделениях.

1 / 23 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов