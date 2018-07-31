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АО Камский индустриальный парк Мастер

Общая информация

КИП «Мастер» предоставляет в аренду производственные и офисные площади с полностью подготовленной современной инфраструктурой. Площадка — единственный пример функционирования технопарка, ориентированного на машиностроительную отрасль.

Основными направлениями деятельности АО «Камский индустриальный парк «Мастер» являются:

  • предоставление в аренду собственных нежилых производственных и офисных помещений, оснащённых всей необходимой инфраструктурой;
  • управление государственной собственностью;
  • создание наиболее благоприятных условий для развития современных, экономически эффективных производств;
  • организация складского обслуживания, создание и эксплуатация сети складских помещений, предоставление услуг по обработке железнодорожных и автомобильных грузов;
  • обеспечение деятельности таможенного склада временного хранения.

На конец 2016 года количество резидентов составило 252 предприятия, площадь парка составляла 1 364,65 тыс. кв.м.

Генеральный директор – Стеблов Максим Георгиевич
Председатель совета директоров – Шамсутдинов Рустам Данисович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423800, РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Производственный проезд, 45
  • Телефон: + 7 (8552) 53-45-20, 38-88-83
  • Email: kip-master@kamaz.org
  • Сайт: www.kipmaster.ru

Дата последнего обновления: 31.07.2018

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