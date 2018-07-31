АО Камский индустриальный парк Мастер
Общая информация
КИП «Мастер» предоставляет в аренду производственные и офисные площади с полностью подготовленной современной инфраструктурой. Площадка — единственный пример функционирования технопарка, ориентированного на машиностроительную отрасль.
Основными направлениями деятельности АО «Камский индустриальный парк «Мастер» являются:
- предоставление в аренду собственных нежилых производственных и офисных помещений, оснащённых всей необходимой инфраструктурой;
- управление государственной собственностью;
- создание наиболее благоприятных условий для развития современных, экономически эффективных производств;
- организация складского обслуживания, создание и эксплуатация сети складских помещений, предоставление услуг по обработке железнодорожных и автомобильных грузов;
- обеспечение деятельности таможенного склада временного хранения.
На конец 2016 года количество резидентов составило 252 предприятия, площадь парка составляла 1 364,65 тыс. кв.м.
Генеральный директор – Стеблов Максим Георгиевич
Председатель совета директоров – Шамсутдинов Рустам Данисович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Производственный проезд, 45
- Телефон: + 7 (8552) 53-45-20, 38-88-83
- Email: kip-master@kamaz.org
- Сайт: www.kipmaster.ru
Дата последнего обновления: 31.07.2018