Список компаний

АО Страховая компания Чулпан

Финансы, Страховые компании
АО Страховая компания Чулпан

Общая информация

АО СК «Чулпан» – одна из крупных страховых компаний Татарстана, занимающаяся страхованием, как физических, так и юридических лиц. Компания осуществляет смешанное страхование жизни, ДМС, ипотечное и имущественное страхование и страхование от несчастных случаев. Также компания занимается обязательным страхованием автогражданской ответственности транспортных средств (ОСАГО) и оформлением КАСКО.

СК «Чулпан» была создана в сентябре 1993 года. Учредителями АО СК «Чулпан» выступили ПАО «Татнефть», банк «Девон-Кредит», АО«Татех», АО«Татойлгаз». Компания работает на территории Республики Татарстан, является членом Всероссийского союза страховщиков, Союза страховщиков Татарстана, членом Российского союза автостраховщиков.

Головной офис находится в г. Альметьевск.

Филиалы в РТ: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Бугульма, Лениногорск, Бавлы, Елабуга, Азнакаево, Заинск, Чистополь, р.п.Джалиль, Нурлат.

Филиалы в РФ: Москва, Санкт-Петербург, Чебоксары.

Дочерние компании

  • ООО СМО «Чулпан-Мед»
  • ООО СК «Чулпан-Жизнь».
  • ООО «Лечебно-профилактический центр «Чулпан — Медицина»

Генеральный директор — Вафин Фарит Салихович
Председатель совета директоров — Тихтуров ЕвгенийАлександрович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Казань, ул. К.Маркса, 49/13
  • Телефон: (843) 291-53-91 (офис в Казани)
  • Email: chulpan@tatais.ru
  • Сайт: www.chulpan.ru

Дата последнего обновления: 01.08.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам