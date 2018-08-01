АО Страховая компания Чулпан
Общая информация
АО СК «Чулпан» – одна из крупных страховых компаний Татарстана, занимающаяся страхованием, как физических, так и юридических лиц. Компания осуществляет смешанное страхование жизни, ДМС, ипотечное и имущественное страхование и страхование от несчастных случаев. Также компания занимается обязательным страхованием автогражданской ответственности транспортных средств (ОСАГО) и оформлением КАСКО.
СК «Чулпан» была создана в сентябре 1993 года. Учредителями АО СК «Чулпан» выступили ПАО «Татнефть», банк «Девон-Кредит», АО«Татех», АО«Татойлгаз». Компания работает на территории Республики Татарстан, является членом Всероссийского союза страховщиков, Союза страховщиков Татарстана, членом Российского союза автостраховщиков.
Головной офис находится в г. Альметьевск.
Филиалы в РТ: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Бугульма, Лениногорск, Бавлы, Елабуга, Азнакаево, Заинск, Чистополь, р.п.Джалиль, Нурлат.
Филиалы в РФ: Москва, Санкт-Петербург, Чебоксары.
Дочерние компании
- ООО СМО «Чулпан-Мед»
- ООО СК «Чулпан-Жизнь».
- ООО «Лечебно-профилактический центр «Чулпан — Медицина»
Генеральный директор — Вафин Фарит Салихович
Председатель совета директоров — Тихтуров ЕвгенийАлександрович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Казань, ул. К.Маркса, 49/13
- Телефон: (843) 291-53-91 (офис в Казани)
- Email: chulpan@tatais.ru
- Сайт: www.chulpan.ru
Дата последнего обновления: 01.08.2018