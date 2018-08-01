АО Страховая компания Чулпан

Общая информация

АО СК «Чулпан» – одна из крупных страховых компаний Татарстана, занимающаяся страхованием, как физических, так и юридических лиц. Компания осуществляет смешанное страхование жизни, ДМС, ипотечное и имущественное страхование и страхование от несчастных случаев. Также компания занимается обязательным страхованием автогражданской ответственности транспортных средств (ОСАГО) и оформлением КАСКО.

СК «Чулпан» была создана в сентябре 1993 года. Учредителями АО СК «Чулпан» выступили ПАО «Татнефть», банк «Девон-Кредит», АО«Татех», АО«Татойлгаз». Компания работает на территории Республики Татарстан, является членом Всероссийского союза страховщиков, Союза страховщиков Татарстана, членом Российского союза автостраховщиков.

Головной офис находится в г. Альметьевск.

Филиалы в РТ: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Бугульма, Лениногорск, Бавлы, Елабуга, Азнакаево, Заинск, Чистополь, р.п.Джалиль, Нурлат.

Филиалы в РФ: Москва, Санкт-Петербург, Чебоксары.

Дочерние компании

ООО СМО «Чулпан-Мед»

ООО СК «Чулпан-Жизнь».

ООО «Лечебно-профилактический центр «Чулпан — Медицина»

Генеральный директор — Вафин Фарит Салихович

Председатель совета директоров — Тихтуров ЕвгенийАлександрович

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