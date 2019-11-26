Главный внештатный кардиолог Поволжья: «До 65 лет доживает 40% мужчин»

Альберт Галявич о том, как довести среднюю продолжительность жизни в России до 78 лет

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани прошел Всероссийский конгресс кардиологов, на котором обсудили создание экосистемы первичной медицинской помощи в части сердечно-сосудистых заболеваний. О том, с какими трудностями сталкиваются врачи и пациенты и как уменьшить смертность от ССЗ, в рамках онлайн-конференции «Реальному времени» рассказал главный внештатный кардиолог ПФО, заведующий кафедрой кардиологии ФПК и ППС КГМУ доктор медицинских наук, профессор Альберт Галявич.

Подъем смертности в 90-е годы

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему лидируют в антирейтинге по причинам смертности в мире. И это при том, что врачи-кардиологи ежегодно спасают жизни десятков тысяч людей с инфарктами, ишемией, аритмией. По словам Альберта Галявича, важно предупредить заболевание на ранних стадиях.

— Все должно быть в комплексе: профилактика, диагностика, лечение и последующее наблюдение. У нас в Татарстане большой опыт оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если посмотреть в динамике, смертность сердечно-сосудистых заболеваний стала снижаться. Это уже большой вклад. Помню, в 90-е годы была огромная смертность. А сейчас эта цифра в два раза ниже, — отметил Галявич.

Если посмотреть в динамике, смертность сердечно-сосудистых заболеваний стала снижаться. Это уже большой вклад

Постепенно с 2005—2006 года в республике наблюдается снижение смертности от ССЗ. Огромную роль в этом сыграла господдержка.

— За эти годы были построены новые лечебные заведения, закуплено новое оборудование. Повысился и уровень подготовки специалистов. Это и оказало воздействие на снижение смертности, — отметил спикер.

В Татарстане круглосуточно оказывают экстренную кардиологическую помощь

В настоящее время в Татарстане действуют семь высокотехнологичных медцентров, которые работают круглосуточно и могут оказать экстренную кардиологическую помощь. Тем не менее врачи сетуют на то, что люди обращаются за помощью слишком поздно, когда болезнь достигла пика. В таких случаях оказать помощь бывает крайне сложно.

Как не пропустить симптомы, при которых нужно срочно обратиться к кардиологу?

— Один из опасных признаков — это сжимающая боль за грудиной. Если она не прошла в течение пяти минут — сразу необходимо вызывать скорую помощь. По стандартам скорая должна доехать за 15—20 минут. Сейчас в Казани с этим проблем нет. У нас хорошие развязки, пробок практически не бывает, — отметил собеседник «Реального времени».

Один из опасных признаков — это сжимающая боль за грудиной. Если она не прошла в течение пяти минут — сразу необходимо вызывать скорую помощь

Более того, любого пациента из Казани в течение 30—40 минут можно доставить в центр высокотехнологичной помощи. С юго-востока Татарстана пациенты доставляются в Альметьевск, с северо-востока — в Набережные Челны.

Врачи также обращают внимание на то, что сердечно-сосудистые заболевания имеют не только генетический аспект, во многом все зависит от того, какой образ жизни ведет человек.

— С 90-х годов резко выросла смертность — 1200 человек на 100 тысяч населения. Страдали в первую очередь мужчины до 60 лет. Сейчас, по статистике Минздрава РФ, до 65 лет доживает примерно 40% мужчин. Все это происходит потому, что люди вовремя не обращаются за медицинской помощью, курят, употребляют алкоголь. Сейчас президентом России поставлена задача — продлить жизнь до 78 лет. Сделать это трудно. Если сам народ не задумается, никакими административными мерами этого не добьешься, — предупредил Галявич.

Примерно 30—40 кардиологов еще нужны в Казани. Мы готовим 40—50 специалистов ежегодно. В последствии либо они уходят из медицины, либо работают не по специальности

«Есть определенный дефицит кадров»

Уровень подготовки кардиологов в Татарстане за последние 20 лет вырос, по словам Альберта Галявича. Все начиналось с курса кардиологии в Казанском медуниверситете, потом появилась своя кафедра, начали внедрять новые методы диагностики лечения. Но кардиологов в поликлиниках все же не хватает.

— Есть определенный дефицит кадров. Примерно 30—40 кардиологов еще нужны в Казани. Мы готовим 40—50 специалистов ежегодно. Впоследствии либо они уходят из медицины, либо работают не по специальности, — посетовал спикер.

В заключение разговора профессор добавил, что в целом в столице Татарстана ситуация с кадрами обстоит лучше, чем в районах. Чтобы полностью обеспечить клиники кардиологами, в республике разработают специальную программу.