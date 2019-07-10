Небесная скорая: санавиация в Татарстане нарастит вылеты и парк

С начала года медики республики совершили почти сотню вылетов

Фото: Максим Платонов

Медицинские вертолеты в Татарстане совершают по три-четыре вылета в день и позволяют сократить время, которое врачи проводят в пути, в два-три раза — и это в области, где нормы оказания медицинской помощи расписаны до секунд. Накануне в РКБ подробно рассказали, куда летает санавиация республики и во сколько обходится один полет — хотя, как сообщают в службе, после внедрения нацпроектов санавиация не связана фактически экономией и доступна для всех. Подробнее — в материале «Реального времени».

С точностью до секунды

Санавиация, а точнее, отделение экстренной консультативной скорой медицинской помощи в Татарстане, относится к структуре Республиканской клинической больницы (РКБ) и работает в режиме 24/7. К этому отделению также применимо — работает как часы. Здесь на все действия есть временной норматив. Помощь любому пациенту, обратившемуся на станцию экстренной помощи, должна быть оказана в течение 60 минут. Бригада санавиации в течение 20 минут готова вылететь в любую точку республики. От поступления пациента с инфарктом до начала операции должно пройти не более 15 минут. От двери станции до двери операционной — восемь секунд.

В этом плане роль санавиации сложно переоценить. Вертолеты позволяют сократить время в пути минимум вдвое-втрое и помогают задействовать немалые медицинские ресурсы РКБ в любой точке республики.

Санавиация работает в нескольких направлениях: собственно доставка пациентов из отдаленных районов в РКБ, где есть необходимые специалисты для оказания почти любой мыслимой помощи, а также доставка таких специалистов в отдаленные районы. Кроме того, сотрудники службы — опытные и квалифицированные врачи — дают консультации коллегам из небольших населенных пунктов в режиме онлайн.

В состав отделения сейчас входят три вертолета Robinson (R-44), Ми-2 и Ми-8, а также шесть реанимобилей, рассказывает Рафаэль Шавалиев

Как объясняет главврач РКБ Рафаэль Шавалиев, в состав отделения сейчас входят три вертолета — Robinson (R-44), Ми-2 и Ми-8, а также шесть реанимобилей. Фактически сотрудники санавиации чаще выезжают на место на машинах: за первую половину 2019 года из 368 вызовов 97 отработали воздушным транспортом и 271 — наземным. К наземному транспорту прибегают в том числе в нелетную погоду, как вчера ранним утром в Казани, но при благоприятных условиях санавиация выполняет по три-четыре вылета в день.



После того как около 10 утра накануне установилась хорошая погода, вертолет санавиации вылетел в Тюлячи, чтобы доставить в РКБ пациента с желудочным кровотечением. Ранее ночью вертолет уже отвез туда эндоскописта из РКБ, который помог остановить кровотечение и подготовить больного к транспортировке. Полет займет 40 минут в одну сторону, на машине путь занял бы вдвое-втрое дольше времени.

Куда летают и где приземляются санитарные вертолеты

Санавиация из РКБ способна долететь в любую точку Татарстана, до самой отдаленной — около полутора часов полета. Но, как отмечает и. о. главы республиканского центра медицины катастроф Лилия Чалая, география работы службы гораздо шире. Сотрудники санавиации вылетают и в соседние регионы, особенно в случае крупных ДТП, а когда в беде оказываются граждане Татарстана, специалисты службы выдвигаются гораздо дальше. Чалая рассказывает, что бывали случаи вылетов в страны СНГ, а однажды сотрудники даже летали к гражданину Татарстана в Лондон — уже, правда, не на вертолете.

В качестве примера работы Чалая приводит недавний пожар на одном из промышленных объектов Нижнекамска. Тогда уже через час с небольшим в город на вертолете прибыл специалист из ожогового отделения РКБ, который готовил пострадавших к транспортировке и решал, кого нужно (и возможно) транспортировать в Казань в первую очередь. Кроме того, одного из пострадавших вертолетом отправили в Башкирию, так как он был жителем этой республики.

Вертолетные площадки есть у ряда крупных медицинских учреждений (например, у БСМП в Челнах) и на федеральных трассах в местах наибольшей концентрации ДТП

Вертолетная площадка РКБ расположена в трех километрах от самой больницы, реанимобиль проделывает путь в одну сторону чуть более чем за 10 минут. Вертолетные площадки есть у ряда крупных медицинских учреждений (например, у БСМП в Челнах) и на федеральных трассах в местах наибольшей концентрации ДТП. Однако если такой площадки все же нет, вертолеты способны приземлиться даже на обычную автомобильную парковку около медучреждения.

Санавиация увеличит норму вылетов и закупит дополнительные вертолеты

Развитие санавиации в Татарстане проходит в первую очередь в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По данным Минэкономики РТ (ведомство координирует реализацию нацпроектов в республике), по направлению «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» только в 2019 году планируют потратить 137,5 млн рублей. В РКБ не раскрывают финансовых показателей программы применительно именно к санавиации, но уже известно, на что пойдут деньги.

В первую очередь увеличится финансирование вылетов. У санавиации существуют квоты на количество вылетов, в 2019 году она составляет 220 полетов. При этом квоты регулярно увеличиваются. Заведующий отделением консультативной скорой медицинской помощи РКБ Рафаэль Нигматзянов рассказал корреспонденту «Реального времени», что после получения финансирования по линии нацпроекта санавиация может летать без оглядки на стоимость вылетов. Один час полета, по его словам, обходится примерно в 166 тысяч рублей.

— Мы по опыту предыдущих лет и объему финансирования выставляем эти квоты. Понятно, что вылеты — недешевое удовольствие, но и у правительства России, и у Минздрава есть четкое понимание о необходимости этого направления. И ежегодные квоты увеличиваются, — заявил журналистам Шавалиев.

У санавиации существуют квоты на количество вылетов, в 2019 году она составляет 220 полетов. При этом квоты регулярно увеличиваются

— Квоты не означают, что нужно избирательно подходить к каким-то пациентам, чтобы вы правильно понимали. Санавиация доступна для всех, — добавил Нигматзянов.

Расширится и парк вертолетов, добавила Чалая. Дополнительно санавиация закупит два вертолета «Ансат», один к 2021 году, второй — к 2024-му. Один из этих вертолетов будет приспособлен для полетов в ночное время.

К слову, выбор вертолетов «Ансат» связан во многом с отсутствием вертолетных площадок там, куда приходится летать санавиации. Шавалиев пояснил, что эта модель хорошо приспособлена для посадок в местах без специально оборудованной зоны — на тех же автомобильных парковках.

Однако дополнительное финансирование поступает и по другим программам, добавляет Чалая. К примеру, вертолетные площадки для санавиации строят в рамках республиканской программы «Повышение безопасности дорожного движения». С 2014 года построили уже пять таких площадок около медорганизаций и в местах концентрации ДТП. Кроме того, по этой программе для службы дополнительно закупят два реанимобиля и оборудование для них.

1 / 39 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов