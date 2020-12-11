МУП Электротранспорт
Гос. ведомства, Логистика и транспорт, Муниципальная власть
Общая информация
МУП «Электротранспорт» МУП «Электротранспорт» занимался регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.
25.09.2020 — в отношении юридического лица в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение.
Исполняющий Обязанности Директора — Мубаракшин Радиф Фираилевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, ул Промышленная, 38
Дата последнего обновления: 11.12.2020