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МУП Электротранспорт

Гос. ведомства, Логистика и транспорт, Муниципальная власть

Общая информация

МУП «Электротранспорт» МУП «Электротранспорт» занимался регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.

25.09.2020 — в отношении юридического лица в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение.

Исполняющий Обязанности Директора — Мубаракшин Радиф Фираилевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423800, ул Промышленная, 38

Дата последнего обновления: 11.12.2020

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