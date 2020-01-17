Верховный суд РФ решил отправить дело обвиняемой казанской судьи в Ульяновск

Фото: "Реальное время"

Сегодня Верховный суд России удовлетворил ходатайство об изменении территориальной подсудности уголовного дела судьи Марины Фирсовой из Казани. Его заберут из Московского райсуда Казани и направят в Ленинский райсуд Ульяновска.



Об этом решении журналисту «Реального времени» сообщила сама Марина Фирсова, ранее заявившая о недоверии к судам республики и просившая направить дело за пределы Приволжского федерального округа. В заседании обвиняемая в мошенничестве судья, ее супруг и адвокат участвовали по видеоконференцсвязи из зала Верховного суда Татарстана.

На заседании также было рассмотрено ходатайство от потерпевшей по делу Балашовой, которая просила передать материалы дела в Йошкар-Олинский горсуд Марий Эл. Защита выступила против, указав, что в соседней республике немало судей, имеющих родственные связи в судейском корпусе Татарстана.

Позицию о переносе процесса в иной регион ради объективности поддержал и представитель Генпрокуратуры РФ. Если решение не будет обжаловано, суд над судьей Ново-Савиновского райсуда Казани может стартовать в Ульяновске в конце зимы — начале весны.